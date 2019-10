Circulaire mode is geen nieuw begrip, maar Daniëlle Ooms besloot voor haar afstudeerproject te zoeken naar nieuwe materialen. Zo ontdekte ze dat met appels mode te maken is.

Wat: Apple-based Material

Waar: Veem en Klokgebouw (beiden op Strijp-S) en Innovation Powerhouse (Downtown), Zwaanstraat 31A 5651 CA Eindhoven

Wanneer: Tot en met zondag 27 oktober

Al tijdens haar opleiding Industrial Design aan de Technische Universiteit in Eindhoven vindt Ooms haar interesse in het onderwerp mode, recyclen en circulariteit. Voor haar bachelorafstudeeropdracht besluit ze op zoek te gaan naar nieuwe manieren om zelf materialen te maken.

Ooms komt voor haar appels bij een lokale boer in Helmond, waar een bak met lelijke appels in gekke vormen en maten worden aangeboden. "Daar besloot ik iets mee te willen doen."

Veel 'lelijke' appels worden in het proces weggegooid, daar krijg je de zogenoemde reststroom van, legt Ooms uit. "Hoe groot die reststroom is in ons land, is volgens mij niet bekend."

Drogen en testen

De ontwerper gaat in de keuken aan de slag met de appels. "Ik deed tests met verschillende droogtijden, probeerde uit te zoeken welke delen van de appel het beste gebruikt kunnen worden."

Ooms probeert ook opties met zelf toegevoegde materialen. "Ik heb eerder biologisch afbreekbare materialen toegevoegd, maar heb de juiste combinatie nog niet gevonden." Dit proces duurt een paar weken, waarna de beste opties worden uitgekozen en er weer naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht.

Het appelmateriaal heeft voor- en nadelen. Zo wordt het wat plakkerig als het vochtig wordt, maar is het eenmaal droog aan de ene kant glad en aan de andere kant wat ruwer. "Het is bijna leerachtig en heeft amper een geur. Die trekt eruit tijdens het drogen."

Het materiaal van dichtbij. (Foto: Daniëlle Ooms)

Vochtiger en andere samenstelling

Het hele proces vergt flink wat doorzettingsvermogen, aldus Ooms. "Er zijn altijd wel tegenslagen. Ik merkte verschil in het type appel dat ik gebruikte, hoe groot ze zijn. Sommige appels zijn vochtiger dan andere, of hebben een andere samenstelling. Dan pakte de test weer heel anders uit."

Na een goed resultaat te hebben gevonden, maakt de ontwerper mallen die in de oven kunnen. "Daar kon ik lappen mee maken, en uiteindelijk ook kleding. Zo kon ik echt met een concreet model komen, om het beeld te versterken."

Het doel van 'Apple-based material mode' is vooral om te laten zien wat er mogelijk is met materialen die we in de toekomst mogelijk zullen gebruiken. "Ik wil inzicht geven in hoe kleding eruit kan komen te zien en mensen laten nadenken over de herkomst van hun outfit."