Hoe kan je met technologie een ervaring creëren zoals alleen de natuur dat kan? Met Lilypad doen architecten Shali en Adam Kelly een poging.

Wat: Lilypad

Waar: Klokgebouw (Hal 4, Strijp-S) Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

Wanneer: 19 -27 oktober

Wie Lilypad bezoekt, ziet een grote bank in de vorm van een waterlelie en een animatie met een reflectieve glans erop. Die glans beweegt als water, als een kustlijn die het strand aantikt. En dat is niet alles.

Architecten Shali en Adam Kelly zijn geïnteresseerd in de relatie tussen natuur en technologie. Ze werken met digitale beelden om een surrealistische omgeving te creëren.

Tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden om zo'n wereld te combineren, begon hun interesse voor de waterlelie. "We bekeken de fysieke aspecten ervan, hoe het op het water drijft, dachten na over hoe het zou zijn om zo op het water te drijven."

De waterlelie bestaat volgens wetenschappers al ruim honderd miljoen jaar, vertelt Shali. "Al die jaren heeft de bloem overleefd, ondanks de veranderende omstandigheden. Zo ontstond het idee om een bank te maken in de vorm van een waterlelie."

Digitale kustlijn

Het duo liep langs meerdere kustlijnen, om te zien wat je daar nog meer tegenkomt. "Je ziet resten hout en plastic. Deze elementen wilde we ook toevoegen aan ons project. Daarom hebben we met gerecycled plastic dit soort elementen in 3D nagemaakt."

Daarnaast klinken er opnames van geluiden uit de natuur, gecombineerd met digitaal gecreëerde klanken, om het gevoel compleet te maken. "Het is alles bij elkaar misschien wel een wat verwarrend geheel van kleur en bewegingen en geluid. Maar op die manier zorgen we ervoor dat mensen er een gevoel bij hebben."

De waterleliebank. (Foto: Shali en Adam Kelly)

Bezoekers kunnen op de bank zitten en alles wat er om hen heen gebeurt ervaren als een digitaal natuurpark. "Het moet voelen alsof je in de natuur bent. Op die manier verkennen we de grenzen van digitale elementen en de echte wereld."

Veranderende aarde en natuur

Door toedoen van de mens verdwijnt er wereldwijd veel natuur, om natuurlijke bronnen aan te boren of om ruimte te maken voor bebouwing, aldus Shali. "De manier waarop de wereld verandert, zorgt ervoor dat we ook steeds verder weg komen te staan van de aarde zoals deze ooit was." Die realiteit proberen Shali en Adam Kelly in beeld te brengen.

Shali hoopt dat mensen door Lilypad even stilstaan bij hun gewoontes, en mogelijk overwegen om dingen op een andere manier te doen. Om vaker de natuur in te gaan. "En dat ze even nadenken over wanneer ze voor het laatst de natuur zijn in gegaan. Hoe dat voelde."