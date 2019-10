Terwijl onze drukke levens voorbijrazen, biedt Stilled Life een mogelijkheid om even tot rust te komen. De installatie met kleuren, vormen en objecten moet daarbij helpen.

Wat: Stilled Life

Waar: Sectie-C, Daalakkersweg 16, 5641 JA Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Wie in Eindhoven binnenkomt in de grote open ruimte van Galerie KRL, ziet de expositie van Studio Rive Roshan, van de designers Ruben de la Rive Box en Golnar Rohan.

In de locatie staat een ruimtelijke installatie bedekt met tapijten van Moooi Carpets met daarop lijnpatronen in kleuren. Ook zijn er zandbanken in gedetailleerde patronen en er ligt een laagje water dat de patronen van het tapijt weerspiegelt.

Bezoekers van Stilled Life wordt gevraagd hun schoenen uit te doen voordat ze de ruimte binnenkomen. "Dat maakt je kwetsbaarder, maar je voelt je daardoor ook sneller thuis. Mensen lijken zich dan sneller open te stellen."

In het water staan objecten in organische vormen van 3D-geprint zand. De stoelen en vazen zijn geprint door het Duitse bedrijf Sandhelden. "Als je zand in 3D print, wordt het keihard, bijna als beton", vertelt De la Rive Box. "Je kan er alles mee bouwen, en heel nauwkeurig ook, omdat je vanuit een computermodel werkt."

Al deze elementen bij elkaar moeten de bezoeker een moment van rust bieden. En die rust hebben we nodig, vinden de designers.

Reageren vanuit onderbuik

Het duo heeft het gevoel dat we erg vanuit angst en ons onderbuikgevoel reageren, terwijl er wereldwijd grote problemen spelen. "We willen graag bijdragen aan die gedachten die over vooruitgang gaan, ons daarop focussen."

Onze levens zijn versplinterd en hectisch, aldus De la Rive Box. "We zijn bijna nooit meer met ons lichaam en gedachten tegelijk op één plek. Mensen zijn ver verwijderd van de natuur en het ervaren daarvan."

De designer denkt dat we dat contact ook wel missen. "In de tentoonstelling zijn dingen ontworpen die daar op een manier een antwoord op geven, bijvoorbeeld door de organische vormen die sommige objecten in de ruimte hebben."

Ook zijn er geuren toegevoegd, waardoor alle zintuigen worden bespeeld. Doel van Stilled Life is vooral om mensen te inspireren en ze een moment van rust te bieden. "Mensen mogen verder zelf invulling geven aan wat onze boodschap is."

Visueel aantrekkelijk stilleven

Het duo heeft al meerdere projecten gedaan rondom het onderwerp geluk. "Stilled Life is een momentopname die visueel aantrekkelijk is en een verstild leven voorstelt", vertelt De la Rive Box.

"Het doel ervan is om mensen even tot rust te laten komen, te laten reflecteren en je erin onder te dompelen. En je moet je goed voelen ervan. Dat is wat ons betreft de kracht van ontwerpen." Bezoekers kunnen rondlopen, rondkijken en de rust ervaren.

De twee ontwerpers staan soms stil bij wat hun werk betekent en realiseren zich dat het niet zozeer een oplossing biedt voor een probleem. "We proberen vooral iets bij te dragen aan een progressieve wereld."