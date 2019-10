Van 3D-lampen in organische vormen, tot een confronterend beeld dat je aan het denken zet. De designers van deze projecten laten zien hoe breed kunst is.

Ismay Schaduw, PR__F

Met haar kogelwerende vesten voor zwangere vrouwen wil ontwerper Ismay Schaduw aandacht vragen voor de ongelijkheid tussen man en vrouw. Zo zijn er voor vele producten geen vrouwvriendelijke opties gemaakt, waardoor vrouwen soms zelfs gevaar lopen. Met dit kogelwerende vest dat door zwangere vrouwen gedragen kan worden, wil Schaduw de discussie over dit onderwerp aanzwengelen.

Wat: PR__F

Waar: Veem (Floor 9, Strijp-S), Torenallee 86-02, 5617 BD Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Esseline Keeven, Formidable Lighting

Ontwerper Esseline Keeven maakt lampen met een nieuwe techniek. Met hulp van 3D-printtechniek worden handmatige ontwerpen op textiel aangebracht. De hete kunststof hecht zich aan het textiel. De spanning die dit veroorzaakt, zorgt voor bijzondere organische vormen. Hierin zie je haar inspiratie uit de natuur terug.

Wat: Formidable Lighting

Waar: Design Perron, Fuutlaan 12, 5613 AB Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Reinout Scheepers, Circulux

Al sinds hij klein is, is designer Reinout Scheepers gefascineerd door licht. Voor zijn afstudeerproject onderzocht hij hoe je een meeslepende ervaring kan creëren met licht en storytelling. Het resultaat, Circulux, is een hyperrealiteitservaring die laat zien wat de functie van licht kan zijn als materiaal. Meer dan vijfduizend lichten geven een intense 360 gradenervaring.