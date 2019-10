Bij het ontwerpen van meubels wordt meestal maar een aantal jaren vooruitgekeken. Dus wie weet hoe onze woonkamer eruitziet in 2030? Meubelfabrikant Leolux heeft een pitch uitgezet en werd uiteindelijk overtuigd door de visie van Studio LONK.

Wat: Leolux 2030: Family Filter

Waar: TQ 5 (Floor 6, Strijp T), Achtseweg Zuid 151, 5651 GW Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Het wordt steeds moeilijker om te voorspellen hoe we gaan wonen in de toekomst. Ruimtes en leefvormen veranderen, maar de ontwikkelkalender van Leolux - een van Europa's bekendste designmeubelfabrikanten - gaat maar drie jaar vooruit.

Daarom vroeg het bedrijf via het What If Lab van Dutch Design Week (DDW) aan de Nederlandse ontwerperscommunity: ontwikkel een visie op hoe onze leefruimte eruitziet in 2030. Er kwamen 36 inschrijvingen binnen die volgens Leolux heel verschillend waren. "Iedereen kijkt naar de opdracht vanuit het eigen specialisme, dus je krijgt verschillende invalshoeken", aldus Hans Filippini, marketingmanager bij Leolux.

"Vroeger kocht je een meubel voor het leven en ging het generaties mee. Nu zien we woonruimtes kleiner worden, gezinssamenstellingen veranderen. Allemaal factoren waar je op moet inspelen."

Bank was een weerspiegeling van het gezin

Bij Studio LONK maakte het idee veel creativiteit los, vertelt oprichter en ontwerper Celine de Waal Malefijt. "Vroeger was een bank een weerspiegeling van hoe je als gezin woonde. In de jaren zeventig hadden mensen enorme banken die ingebouwd waren in het huis."

Tegenwoordig is dat wel anders, aldus de ontwerper. Zo verhuizen we sneller. "Een bank is niet meer de hoeksteen van het gezin, daar speelt technologie ook een rol bij. We kijken niet meer met z'n allen naar de tv, iedereen is op andere apparaten en plekken bezig."

Dat verandert ook de rol van de bank. Dit idee vormde de basis van de visie die de studio schreef. "We zijn ons gaan verdiepen in de volgende generatie, ook wel de synthetische generatie genoemd. Hoe zij postmaterialistischer zijn en kiezen voor gebruik van producten in plaats van bezit."

Ook werd het onderwerp verstedelijking onder de loep gelegd. "Hoe geld niet echt een probleem is, maar ruimte wel. Er komen kleinere privéruimtes en co-living - huizen delen - is in opkomst. Daar moeten mensen dan een plek voor zichzelf vinden."

Family Filter, de 13 meter lange bank. (Foto: Leolux)

Studio ontwierp een veel te grote bank

Om die veranderingen in beeld te brengen, ontwierp de studio een hele grote bank van 13 meter. "Veel te groot om ooit nog in een normaal huis te passen. Die moet dus gedeeld worden."

De visie van Studio LONK met de naam Filter Family werd uiteindelijk geselecteerd, omdat het plan zo aansprekend is. "Het idee was conceptueel, uitdagend en daardoor ook inspirerend", licht Filippini toe.

Boven de bank hangen rails met daaraan panelen die refereren aan een soort muren verschoven kunnen worden. Zo kunnen meerdere kleine ruimtes of juist enkele grote ruimtes gecreëerd worden.

Samen met geluidskunstenaar Mark IJzerman is hier een geluidslaag aan toegevoegd. Zitten de panelen dicht bij elkaar, dan worden er intieme en kleine geluiden afgespeeld. "Worden er grote ruimtes gecreëerd, dan zwelt ook de muziek aan. Dan hoor je bijvoorbeeld de geluiden van een gezin op de achtergrond."

Diezelfde panelen zijn tegelijkertijd ook filters, legt De Waal Malefijt uit. "Je kan erdoorheen kijken, maar ook wegfilteren wat erachter zit."

Panelen maken de sfeer wat huiselijker

De panelen hebben patronen die de sfeer als een soort wandkleden wat huiselijker maken, vertelt de ontwerper. "Als je alle panelen verschuift, lijkt de wand vloeibaar. Dat doet weer denken aan de digitale wereld waarin we leven."

De 13 meter lange bank is door Leolux geproduceerd. Tijdens DDW ziet zowel Leolux als Studio LONK de visie voor 2030 voor het eerst uitgewerkt.

"Als wij aansluiting willen vinden bij de trends op de lange termijn, dan moeten we nadenken over hoe we wonen over ruim tien jaar. Dutch Design Week draait om kwesties die impact gaan hebben op onze woonomgeving", aldus Filippini. "De ideale plek dus om een conceptuele visie te presenteren."

Dit project zorgt ervoor dat Leolux verder gaat nadenken over onderwerpen als deelgebruik en duurzaamheid, aldus Filippini. "We moeten mee met onze tijd en nadenken over de toekomst."