Het delen van huizen, duurzamere varianten van woningen en andere materialen. Onze woonomgeving verandert en dat zal ook de komende decennia blijven gebeuren. Deze projecten geven je een idee van wat er op woongebied zoal mogelijk is.

Fiction Factory, Wikkelhouse

In het duurzame huis van Fiction Factory is karton het belangrijkste bouwmateriaal. De basisconstructie van het huis bestaat uit diepe segmenten van 1,2 meter die kunnen worden aangesloten en losgekoppeld. Meerdere lagen karton die rond een mal gewikkeld zijn en met milieuvriendelijke lijm bij elkaar blijven, vormen samen Wikkelhouse. Het karton is waterdicht gemaakt met ademende folie en houten gevelpanelen.

Wat: Wikkelhouse

Waar: Sectie-C (Hal 10, buiten), Daalakkersweg 16, 5641 JA Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Leolux 2030: Filter Family

Hoe ziet onze woonkamer eruit in 2030? Meubeldesign denkt zelden vooruit. Vandaar dat meubelgigant Leolux aan ontwerpbureaus om hun visie vroeg. De pitch van Studio LONK won. Hun visie laat zien hoe we door een gebrek aan ruimte vaker ruimtes zullen gaan delen. Met de 13 meter lange bank en panelen die de ruimte onderverdelen, wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Wat: Leolux 2030: Filter Family

Waar: TQ 5 (Floor 6, Strijp T), Achtseweg Zuid 151, 5651 GW Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Saly Rey, Florapanels

Dat groen een positief effect op de mens heeft, is niet langer te ontkennen. Maar er zijn nog steeds veel ruimtes zonder enige vorm van groen. Daar wil Saly Rey met zijn florapanels verandering in brengen. Deze mini-ecosystemen in een box van veiligheidsglas of acrylplaat kunnen in huis, maar ook op kantoor of zelfs in ziekenhuizen worden geplaatst. De box zelf is een bouwelement en kan in een muur worden verwerkt. Meer groen is minder stress, aldus Rey.