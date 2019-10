Een orkest van vogels, zingend keramiek en gel die je geluidservaring verbetert. Ons gehoor wordt op de proef gesteld en verrast door deze projecten.

Jonne Stout, Second Verse

Designer Jonne Stout is gefascineerd door keramiek en dan vooral door de verrassende akoestische kwaliteiten ervan. Daarom creëerde ze een geluidsinstallatie met keramiek. De stenen elementen van keramiek hebben in het midden een ronddraaiende pin die door aanvoering van een motor beweegt. Met deze bijzondere geluiden maakt Stout composities.

Wat: Second Verse

Waar: TAC (Central), Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Rocco Giovannoni, Inmergo

Wat kan water bijdragen aan de kwaliteit van geluidsmedia? Die vraag weet designer Rocco Giovannoni te beantwoorden met zijn Inmergo. In plaats van lucht, voegde hij water in de vorm van een gel toe aan zijn ontwerp voor een koptelefoon en een sensorische helm. Hierdoor zijn lage frequenties veel beter te horen. Het is een hifioplossing voor mensen met gehoorverlies.

Wat: Inmergo

Waar: Klokgebouw (Hal 3, Strijp-S), Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Jelle Mastenbroek, The Robin Who Wondered If He Was a Nightingale

Een kleine bonte specht, een duif, een waterhoen, een koekoek, een houtsnip en een bosuil; allemaal zijn ze aanwezig in The Robin Who Wondered If He Was a Nightingale van Jelle Mastenbroek, maar niet in levenden lijve. Een bijzondere installatie vormt een orkest van fluiters en slagwerkers. Samen met de akoestiek vormen zij een bijzonder concert.