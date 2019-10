Weg met katoen en kasjmier: kleding wordt steeds vaker van nieuwe materialen gemaakt. Verrassende materialen ook, zoals appels of oude plastic flessen. Deze projecten laten je zien wat er allemaal mogelijk is.

Nienke Hoogvliet, H.E.R.B.S.

De kledingindustrie gebruikt chemicaliën om kleding te kunnen produceren, maar de impact daarvan is onbekend. Designer Nienke Hoogvliet startte een project om te onderzoeken of textiel ook 'gezonde' stoffen kan vrijmaken. Met behulp van kruiden zoals salie en kamille probeert ze een natuurvriendelijke kledingproductie na te streven.

Wat: H.E.R.B.S

Waar: Schellensfabriek (Downtown), Vestdijk 280; 5617 BA Eindhoven,

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Danielle Ooms, Apple-based Material

De modewereld is volop op zoek naar manieren om duurzaam en circulair te zijn. Zo ook ontwerper Daniëlle Ooms. Tijdens haar zoektocht naar biologisch afbreekbaar materiaal ontdekte ze dat van appels een materiaal gemaakt kan worden dat te vergelijken is met leer. Het resulteerde in enkele ontwerpen.

Wat: Apple-based Material Mode

Waar: Veemgebouw (Strijp-S), Torenallee 86-02, 5617 BD Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

The Knitwit Stable, Dutch Wool

Het duurzaam verwerken en produceren van wol gebeurt vaak in het buitenland. Dit proces moet weer op kleine schaal worden teruggehaald naar Nederland, vindt The Knitwit Stable. Door Merino-schapen en Angora-geiten lokaal en diervriendelijk te houden, kan een eerlijk product worden gemaakt. Dit doen ze in hun boerderij met brei-atelier in Baambrugge, waar inmiddels enkele schapen en geiten rondlopen. In samenwerking met Joe Merino maakten ze een oerhollandse herentrui van de wol.

Wat: The Knitwit Stable

Waar: Yski Expo (Strijp-S), Torenallee 22-04, 5617 BD Eindhoven

Wanneer: tot en met zondag 27 oktober

Chloe Severien - Infinite Reusable Knitwear

Ontwerper Chloe Severien creëerde een nieuw soort textiel waarmee de ecologische voetafdruk van de mode-industrie kan worden verkleind. Ze ontwierp garen die gemaakt zijn van petflessen, waardoor dit materiaal extreem sterk, glanzend en kleurrijk is. Dit vermengde ze met breiwerk van garen. De combinatie zorgt voor een mooi textiel, dat ook gemakkelijk te ontrafelen is.