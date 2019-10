Robots die op je baby passen, een sculptuur dat uit een heldenfilm lijkt te komen of paraplu's die klimaatverandering uitbeelden. Bij de interactieve tentoonstelling Manifestations - Superpowers komt van alles voorbij.

Joaquin Fargas, The Nannybot

Wie is er beter in staat om voor de mens te zorgen: de mens zelf of een robot? Designer Joaquin Fargas ontwierp samen met Elia Gasparolo The Nannybot. De robot met kunstmatige intelligentie kan inschatten wat het kind nodig heeft en daarnaast reageren, beslissingen maken en leren van haar fouten. Het kind wiegen is ook geen probleem.

Ingmar Schroder, An Umbreliable Prophecy

Designer Ingmar Schröder maakte drie paraplu's die zich aan het klimaat kunnen aanpassen. Alle drie vertellen een eigen verhaal over een klimaatscenario, met als doel om die scenario's wat concreter te maken. De paraplu's zijn gemaakt van verschillende materialen.

Nick Ervinck, Nesurak

Door middel van sculpturen probeert Nick Ervinck het heden, verleden en de toekomst in beeld te brengen. Daarbij zoekt hij de grens tussen de digitale en de fysieke wereld. Door middel van 3D-printen, architectuur en design creëert hij sculpturen en installaties. Zo ook met zijn Nesurak, waarin deze drie elementen samenkomen.

Ningli Zhu, Face to Face

Designer Ningli Zhu maakte een zelfreflecterend video-essay. Met het project wil de designer de invloed en intieme verbindingen tussen digitale interactie en gebruikers vertellen. Ook wil hij de relatie tussen mens en machine verkennen. De video-installatie heeft realtime gezichtsuitdrukkingssensoren die het publiek kunnen bespelen.