Bij de huisarts en in het ziekenhuis, in de zorg draagt technologie overal iets bij. Deze designers bedachten oplossingen om zorgvragen inzichtelijk te maken.

Marsha Wichers, Project Face Design

Cosmetisch arts en designer Marsha Wichers onderzoekt het mogelijke effect van cosmetische behandelingen op onze menselijkheid. Door middel van software waarmee emoties kunnen worden herkend, laat ze zien welk effect botox heeft op onze mogelijkheid om non-verbaal te communiceren.

Wat: Project Face Design

Waar: Veem (Floor 9, Strijp-S), Torenallee 86-02, 5617 BD Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Marleen van Bergeijk, Unmasked

Ontwerper Marleen van Bergeijk probeert zorggerelateerde kwesties visueel inzichtelijk te maken. Het project Unmasked draait om luchtvervuiling in de stad. Samen met Vivian Maretina probeert Van Bergeijk data over luchtvervuiling tastbaar te maken. Dat doen ze door via augmented reality op je telefoon en in installaties te tonen waar er zwevende deeltjes in de lucht zijn.

Wat: Unmasked

Waar: Kolkgebouw (hal 4), Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Paisley Fried, Somatic Symptoms

Hoe voelt een depressie eigenlijk? En hoe ervaar je die gevoelens? Op die vraag kon ontwerper Paisley Fried nooit een goed antwoord geven. Met vier kledingstukken probeert ze daarom een idee te geven van het gevoel. Zoals druk voelen op je huid, zwaarmoedigheid en ongemak. De kledingstukken zijn te passen, maar zijn niet comfortabel.

Wat: Somatic Symptoms

Waar: Campina, Dirk Boutslaan 2, 5613 LH Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Máxima MC, Robot de baas?

Hoe wordt de rolverdeling tussen met en robot in de operatiekamer? Máxima MC laat bezoekers over deze vraag nadenken. Dit gebeurt door middel van een enigszins surrealistische weergave van een robot operatiekamer; een heel groot scherm waarop trage beelden van de robot te zien zijn, zonder mensen in beeld. Bezoekers wordt gevraagd een 'toekomstverklaring' te tekenen om hun persoonlijke grenzen te verkennen, terwijl ze die beelden bekijken.