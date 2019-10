Van elektrische zelfrijdende auto's kijken we al niet meer op. Ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche komen en gaan. Wie de toekomst van deze sector wil zien, zal deze projecten interessant vinden.

Richard de Roos, WIRAS Winterproof Railway Turnout

Nooit meer vertragingen op het spoor door sneeuw of regen? De toekomst is mogelijk de WIRAS, een winterbestendig wisselsysteem. Doordat het huidige ontwerp horizontale bewegende elementen heeft, veroorzaken sneeuw en ijs problemen bij die bewegingen. De verwarmde wissels leiden daarnaast tot een hogere energierekening en een grotere CO2-uitstoot. De WIRAS laat die verwarming achterwege. Dat scheelt warmte-energie en geld en leidt tot minder uitstoot. De oplossing? Verticale en buigbare elementen die sneeuw en ijs wel kunnen verdringen.

Wat: WIRAS Winterproof Railway Turnout

Waar: Dynamo (Downtown), Dynamo Catharinaplein 21 in Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Dutch World Bikes

De elektrische fiets is enorm populair en er zijn steeds meer aanbieders. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit, vindt Dutch World Bikes. Om de hoeveelheid afgedankte elektrische fietsen en accu's tegen te verminderen, richt Dutch World Bikes zich op het restaureren en onzichtbaar moderniseren van oude fietsen. Zo blijven de rijwielen de uitstraling hebben van de fietsen van voorheen - met dezelfde frames en spatborden - maar kan er veel meer. Deze nieuwe fietsen hebben minder batterijen en gaan langer mee.

Wat: Dutch World Bikes

Waar: Piet Hein Eek (Strijp T + R), Halvemaanstraat 30 in Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Renault New Mobility

Wereldwijd wordt volop nagedacht over nieuwe vormen van mobiliteit. Renault verkent de mogelijkheden om duurzame en gedeelde mobiliteitsoplossingen van de toekomst. Het bedrijf creëerde drie conceptuele robovoertuigen: de EZ-GO laat zien hoe gedeelde stedelijke mobiliteit eruit kan gaan zien. De EZ-PRO geeft een idee van distributie in steden in de toekomst, en de EZ-ULTIMO is een premiumvoertuig voor gedeelde mobiliteit.