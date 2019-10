Er is zoveel te zien tijdens Dutch Design Week (DDW), dat het kan helpen om je in Eindhoven toe te leggen op een bepaald interessegebied. Ben je gek op voedsel en technologie? Dan zijn dit de plekken waar je dit jaar naartoe moet.

Floris Schoonderbeek, Groundfridge

Om je eten te koelen, heb je niet langer een koelkast nodig. Ontwerper Floris Schoonderbeek bedacht de Groundfridge, een natuurlijk gekoelde ondergrondse kelder waarin eten en drinken bewaard kan worden. Zoals men dat eeuwen geleden ook al deed. Het project is energiebesparend en gaat de strijd aan met voedselverspilling.

Wat: Groundfridge

Waar: Klokgebouw (hal 4), Klokgebouw 50 5617 AB Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Tamar Yogev, The Veggie Project

Ontwerper Tamar Yogev is geïnspireerd door groenten en texturen. Ze maakt onder meer servies, lampen en tegels die geïnspireerd zijn op groenten die we eten, zoals bloemkool, maïs of artisjok. Zo zijn er lampen in de vorm van deze groenten, maar ook tegels die de textuur hebben van dit voedsel.

Wat: The Veggie Project

Waar: Veem (Floor 9, Strijp-S), Torenallee 86-02, 5617 BD Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Guusje Thelissen, Somewhere Fair Fair Away

In de voedingsindustrie wil iedereen 'het goede' doen. Maar wat is goed, vraagt designer Guusje Thelissen zich af. Met holle frasen en 'bewuste' campagnes proberen supermarkten zichzelf te verkopen. Met een serie fictieve supermarktproducten en bijbehorende advertenties probeert de designer je op een grappige manier na te laten denken over de huidige consumptiemaatschappij.

Wat: Somewhere Fair Fair Away

Waar: Design Perron, Fuutlaan 12, 5613 AB Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Malou Franken, SPREAT

Een voedselallergie hebben is vaak serieuzer en complexer dan men denkt. Daarom bedacht designer Malou Franken een spray die blauw wordt als er op een oppervlakte wordt gespoten waar sporen van pinda in de buurt zijn. Een allergische reactie van pinda kan heel extreem zijn. Met deze spray wil Franken bij mensen met een allergie de angst wegnemen om een reactie te krijgen.

Wat: SPREAT

Waar: Veem (Floor 9, Strijp-S), Torenallee 86-02, 5617 BD Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Vooral geïnteresseerd in één onderwerp? Mogelijk heeft DDW een speciale route uitgezet. Bekijk de routes hier.