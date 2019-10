Dutch Design Week (DDW) gaat zaterdag 19 oktober van start en duurt negen dagen. Op 120 locaties is werk te zien van 2.600 ontwerpers. Maar hoe kom je bij die locaties en hoe kies je wat je moet gaan zien? Een uitleg.

Het volle programma van Dutch Design Week (DDW) biedt voor ieder wat wils, maar uitzoeken waar je moet zijn en wat er te zien is, kan ingewikkeld lijken. Zo zijn er in en rondom Eindhoven meerdere gebieden waar veel design te zien is.

Op deze locaties vind je DDW: Campina, Central, Downtown, Hallenweg, Plan-B, Sectie-C, Station, Strijp-S en Strijp T + R.

Reizen naar en in Eindhoven

Deze gebieden zijn allemaal met de fiets te bereiken vanaf station Eindhoven, maar er zijn ook gratis hop-on-hop-off-bussen die door de hele stad rijden. Deze bussen vertrekken elke tien minuten vanaf het station en rijden naar Strijp-S, Plan-B en Eindhoven Airport.

Een opmerking voor treinreizigers: vanwege werkzaamheden rijden er op 19 en 20 oktober geen treinen naar station Eindhoven. Wel rijden er bussen vanaf 's-Hertogenbosch en Tilburg naar dit station.

Daarnaast zijn er ook de Renault Design Rides, taxi's waar je gratis gebruik van mag maken als je een DDW-polsbandje hebt. Dit bandje wordt verstrekt als je een kaartje hebt gekocht.

Deze taxi's vertrekken vanaf de locaties Campina, Stadhuisplein, Klokgebouw en Piet Hein Eek en rijden dagelijks tussen 11.00 uur en 20.00 uur naar de officiële DDW-locaties en -gebieden.

Wie zelf met de auto wil komen, kan gebruik maken van parkeerlocaties rondom de Strijp-gebieden en in het centrum van Eindhoven.

Veel verschillende categorieën

Wie de veelzijdigheid van het programma en DDW wil begrijpen, hoeft alleen maar naar alle categorieën te kijken. Het zijn er 24 in totaal.

Dit zijn de categorieën bij DDW: Service, maatschappelijk, onderzoek, gezondheid, gaming, process, product, grafisch, kunst, industrieel, interieur, digitaal, bio, architectuur, mode, interaction, circulair, onderwijs, ambacht, mobiliteit, ruimtelijk, textiel, system en voedsel.

DDW heeft speciale routes in elkaar gezet voor designliefhebbers die interesse hebben in een bepaald thema. Zo zijn er de Digitale Route, de Art & Collectables Route, de Bio Design Route, de Craft & New Materials Route en de Future Living Route.

Ook is er een Talent Route, een Social Design Route en een Architecture & Public Space Route.

Deze routes loodsen je langs de projecten die bij de onderwerpen passen en zorgen ervoor dat je precies weet wat er allemaal speelt in deze sector van design. De routes zijn hier te vinden.

Veelzijdig aanbod op verschillende plekken

Wie geen specifieke voorkeur heeft, zal in meerdere grote gebieden een veelzijdig aanbod vinden. Op Strijp-S bijvoorbeeld zijn al 25 verschillende plekken waar allerlei design te zien is, op Strijp T + R zijn 15 locaties.

Wie zich wil laten verrassen door het aanbod, kan met een pendelbus, Renault-taxi, fiets of auto naar een van de gebieden reizen en zich daar onderdompelen in alles wat daar te zien is. Op de site van DDW is uit te zoeken wat er per gebied te doen en zien is.

Sommige gebieden liggen dicht bij elkaar, waardoor je er op een dag meerdere kan zien. Er zijn ook gebieden, zoals Downtown en Central, die verder weg liggen van Strijp S, T en R. DDW heeft een map gemaakt met daarop elke locatie, en een kaart. Deze is hier te downloaden.

Routes die te kiezen zijn tijdens DDW. (Foto: website DDW)

Gebieden combineren

De gebieden Strijp T + R, Strijp-S, Central en Downtown hebben de meeste mogelijkheden en projecten. Een combinatie van de Strijp-gebieden of Central en Downtown, geeft al veel te doen en te zien op één dag.

Wie interesse heeft in begeleide tours, kan tegen betaling op verschillende locaties rondleidingen krijgen. Bijvoorbeeld langs het programma Downtown, in de stad Eindhoven: een fietstour langs hoogtepunten en groepstours op enkele grote DDW-locaties.

De meeste locaties zijn elke dag van 11.00 uur tot 18.00 uur geopend. Specifieke openingstijden zijn op de site van DDW te vinden.

Muziek en Dutch Design Awards

In cultureel podium De Effenaar in Eindhoven is tijdens DDW het DDW Music Festival te bezoeken. Hier worden dagelijks shows en feesten georganiseerd. Bekijk hier het programma.

In en rondom de vele locaties zijn verschillende eet- en drinklocaties te vinden, om even pauze te houden. Bekijk hier alle culinaire deelnemers.

Sinds 2003 worden de Dutch Design Awards uitgereikt. De winnaars zijn op 12 juni bekendgemaakt en zijn hier te vinden.

Tickets voor DDW

Er zijn twee soorten tickets te verkrijgen. Het 'normale' ticket is 20 euro bij aanschaf online en 23 euro aan de deur. Met dit ticket krijg je toegang tot betaalde DDW-locaties, en kan je gratis gebruikmaken van de Renault Rides en de pendelbussen.

Een Pro Ticket geeft daarnaast toegang tot extra programma's, begeleide previewtours en de VIP Lounge bij Kazerne. Meer informatie over de tickets en de mogelijkheid om deze aan te schaffen, is hier te vinden.