Van 19 tot 27 oktober staat Eindhoven in het teken van Dutch Design Week. Op meer dan honderd locaties is design te vinden, in galeries, expositieruimtes, hallen en op pleinen. Hier is te zien dat design veelzijdig is, van moderne interieurs en innovaties in de zorg tot zelfrijdende auto's en duurzame mode.

De Dutch Design Week startte in 1998 als Dag van het Ontwerp, op initiatief van het Vormgeversoverleg. Dat jaar waren er twintig ontwerpers en ondernemers die met elkaar in gesprek gingen. Het aantal deelnemers nam elk jaar toe, waarna het evenement vanaf 2002 een hele week werd georganiseerd onder de naam de Week van het Ontwerp.

Sinds 2005 draagt het evenement de naam Dutch Design Week (DDW). Nog altijd neemt het aantal deelnemers en bezoekers toe. Dit jaar zijn er 2.600 ontwerpers die een bijdrage leveren. Er worden 335.000 bezoekers verwacht.

DDW richt zich vooral op het ontwerp van de toekomst én de toekomst van het ontwerp. Er is ruimte voor ideeën en visies van designers, architecten, ontwerpers en andere experts over uiteenlopende onderwerpen. Zo worden ideeën gedeeld op gebied van kunst, gezondheid, muziek, mode en technologie.

Ook wordt geprobeerd om de positie van Nederlandse ontwerpers te versterken. De week is daardoor niet alleen interessant voor mensen met interesse in design. Het is daarnaast ook een platform waar ontwerpers potentiële klanten en internationale opdrachtgevers kunnen ontmoeten.

Media-aandacht en interesse

Dat de belangstelling en aandacht bij DDW en in de media mooie dingen kan opleveren, heeft ook Bram Kerkhof, oprichter van Happy.Green, ervaren. Hij stond met The Hideaway, een luxe, duurzame en verplaatsbare hotelkamer, op de editie van 2018 en NU.nl schreef over hem.

"We kregen onverwachts ontzettend veel aandacht, van particulieren die de mobiele hotelkamer in hun tuin wilden hebben of als kantoor wilden gebruiken. Maar wij wilden vooral de toerismesector aanspreken en onze manier van reizen veranderen."

The Hideaway (foto: Bram Kerkhof)

Grote orders van bedrijven

Vervolgens meldden zich ook grote bedrijven, met orders van soms wel honderd Hideaways. "Een mooi aanbod natuurlijk, maar het botste met onze visie. Als je een duurzaam product ontwerpt waarmee de natuur niet wordt beschadigd, wil je niet dat iemand anders er vijftig op een veld neerzet." Dus besloten Kerkhof en zijn compagnon om er geen massaproduct van te maken.

Inmiddels is de Hideaway doorontwikkeld en is er een app waarmee ramen, geluid, deuren en gordijnen te bedienen zijn, vertelt Kerkhof vanuit Panama, waar hij een klus doet voor een vastgoedontwikkelaar. Ook in dat land worden nu enkele Hideaways neergezet. "De Hideway was voor DDW niet ons hoofdproject, maar dat is het nu wel geworden. Ons volgende doel is om via de app mensen te verbinden met locals, waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen of restaurants kunnen bezoeken."

Alles is ontworpen

Het festival wil ook graag meer bekendheid geven aan 'Dutch design'. Met die term wordt niet alleen een bepaalde groep ontwerpers aangestipt, maar ook een mentaliteit en cultuur die bij Nederland en zijn inwoners past.

"Dutch design is niet alleen een label voor een groep ontwerpers of een designvorm, legt DDW-directeur Martijn Paulen uit. "Het is een weerslag van de Nederlandse cultuur en mentaliteit." Denk dan bijvoorbeeld aan oplossingsgericht denken, functionaliteit, brutaliteit en humor, eigenzinnigheid en functionaliteit.

Klokgebouw tijdens DDW 2018 (foto: Dutch Design Week)

De nadruk bij DDW ligt daarnaast op experiment, vernieuwing en cross-overs, overlappingen in stijl. Ook is er bijzondere aandacht voor het werk en de ontwikkeling van jong talent.

Veel mensen denken bij design aan grote apparaten, vertelde Paulen vorig jaar in gesprek met NU.nl. "Dutch design is erg breed. Van de auto waarin we zitten, de kleren die we dragen, de gebouwen die we zien. Alles is ontworpen. Zelfs het park waar je 's avonds doorheen loopt. Dat willen we laten zien."

DDW wil ook met mensen hierover in gesprek gaan. Zo worden er evenementen, bijeenkomsten en discussies georganiseerd met experts en geïnteresseerden. Tijdens DDW zijn er op ruim honderd locaties in en rondom Eindhoven dingen te doen en te bezoeken, overdag en 's avonds.