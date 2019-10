Door klimaatverandering en de toenemende hoosbuien die daardoor ontstaan, heeft het riool een steeds zwaardere taak. De Slimme Regenton is zo ontwikkeld dat deze bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast.

Wat: Slimme Regenton

Waar: Het Lab (Campina), Kanaaldijk-Zuid 5613 LE Eindhoven

Wanneer: 19-27 oktober

Ontwerper Bas Sala begon in 2013 met onderzoek naar de impact van klimaatverandering. "Tijdens die zoektocht las ik over de langere periodes van droogte en over de toename van hoosbuien en dat dit alleen maar extremer zal worden en vaker voor gaat komen."

Sala concludeerde dat regentonnen deze hoeveelheid water niet aankunnen. "Eigenlijk zijn ze altijd vol als het begint met regenen. Dan is het opvangen en opslaan van water ingewikkeld." Dus begon Sala na te denken over manieren om een lege ton te hebben voordat de bui komt.

Daar moest een technische oplossing voor komen. "Een via het internet aanstuurbare regenton werd dat. Dat zorgt er ook meteen voor dat mensen zich bewuster worden van de gevolgen van klimaatverandering."

'Nieuwe manier om over water te denken'

En zo geschiedde. Er werd onderzoek gedaan naar programma's, de vormgeving van de regenton. "We wilden niet te veel stilstaan bij de traditionele manieren om water op te slaan en te gebruiken. Het is tijd om op een nieuwe manier over water te denken. Meer hedendaags."

Er werd gepraat met mensen uit de water- en de technieksector, en met bewoners over hoe zij met regenwater omgaan." Aan de hand van die informatie maakten we een prototype. We hebben vele types getest en ontwikkeld, van product tot software en hardware."

Het is een leuk proces, aldus Sala, maar ook frustrerend en geweldig als je eenmaal klaar bent. "Eigenlijk komen alle emoties die bij het leven horen langs in zo'n innovatieproces. De complexiteit van elk proces, het maken van het product, het ontwikkelen van het programma."

Focus blijven houden op einddoel

En daarnaast is er de vormgeving. Wat vinden mensen mooi en lelijk? "Daar moet je ook veel vragen over stellen, aan partners en bewoners. En elke keer krijg je nieuwe invalshoeken en ideeën aangereikt." De kunst is dan om de focus op het einddoel te houden, aldus de ontwerper.

"Soms krijg je onderweg zo'n leuk idee, dat je bijna opnieuw wil beginnen, of daarmee verder wil gaan. Maar je moet je doelstellingen in zicht houden, dat is het belangrijkst."

De Slimme Regenton kan een analyse maken van de plek waar hij staat en gegevens inwinnen over die omgeving. "De ton kan inschatten hoeveel regenwater de locatie aankan. Via internet maakt het programma daarnaast een analyse van het weerbericht."

De Diamant-regenton (Foto: Bas Sala)

Denkt het programma dat de regenton de aankomende hoeveelheid water niet aankan? Dan laat de ton het waterniveau zakken zodat er extra plek is om water op te slaan. "Het water kan naar verschillende plekken worden afgevoerd, liefst in de omgeving."

Dit kan het riool zijn, of de tuin. "Het liefst willen we dat mensen een combinatie vinden van vergroening en hergebruik." Uiteindelijk moet de ton dus ook water hebben bij droogte, om zo de tuin te kunnen bijhouden.

Voorbereiden op klimaatveranderingen

Het hoofddoel achter dit hele project is volgens Sala vooral de vraag hoe we de stad kunnen voorbereiden op klimaatverandering. "We wonen in steden met weinig ruimte, waar veel verharding is, zoals wegen, en waar water moeilijk weg kan. Ondertussen gebeurt er in de bodem van alles."

Mensen realiseren zich niet wat de impact van een kleine verandering kan zijn, aldus Sala. "Als iedereen een stapje zet, is Nederland over twintig jaar niet alleen energieneutraal, maar ook in staat om water goed op te vangen. Doen we dat niet, dan hebben we een probleem."

Een riool dat overloopt en vervolgens instort, waarna de inhoud op straat komt te liggen, noemt Sala als voorbeeld. "Ik wil mensen niet bang maken, maar wel bewustwording creëren."

'Industrie staat stil'

Ook het gebrek aan middelen om zelf kleine aanpassingen te kunnen doen verbaast de ontwerper. "In bouwmarkten kun je amper middelen vinden om iets aan je huis te doen. De industrie staat wat dat betreft echt stil."

Sala hoopt vooral dat mensen toch zelf maatregelen gaan nemen, evenals bedrijven, architecten en projectontwikkelaars. "De programma's die we ontwikkeld hebben, zijn daarom ook te bedienen door iedereen. We geven mensen de tools om hun tuin aan te passen en zelf water te managen."