Een iconisch ontwerp staat centraal in een poging om Arabisch design weer terug te brengen naar zijn oorsprong. Met losse onderdelen van een eeuwenoud ontwerp kunnen zo nieuwe vormen en producten ontstaan.

Wat: Damascus Revisited: The Dutch Edition

Waar: Piet Hein Eek (Strijp T + R), Halvemaanstraat 30, 5651 BP Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Wie onderzoek doet naar Arabisch design en dit vergelijkt met werk uit bijvoorbeeld Europa, ziet een revolutie in de ontwikkeling van meubels in Europa ten opzichte van de meeste landen in het Midden-Oosten, ontdekte de Libanese designer Fadi Sarieddine. "Door de kolonisatie in de regio Syrië en Libanon, en de bijbehorende problemen, is het design uit deze regio eigenlijk in een soort coma beland."

Zeer lange tijd werd er niets mee gedaan, het ontwikkelde zich niet, vertelt Sarieddine. "We zijn stijlen uit de Westerse wereld en andere landen gaan importeren, en zijn onze eigen stijl vergeten."

De ontwerper besloot iets met dit onderwerp te willen doen, en verdiepte zich in een iconisch ontwerp uit de regio: de Damascustafel. "Dit ontwerp is waar de Arabische stijl voor staat, een houten tafel met poten die zijn uitgehouwen. Hij wordt nog steeds gemaakt in Damascus."

Nieuwe revolutie starten

Na onderzoek naar de oorsprong en het maakproces van de tafel, besloot Sarieddine een nieuwe revolutie te willen starten. "Ik begon met het uit elkaar halen van alle elementen. Ik haalde de poten uit elkaar, waardoor ik houten elementen in verschillende vormen had, vierkant, eivormig, rond. Eenmaal uit elkaar gehaald, kon ik diezelfde vormen in andere materialen maken."

Hierna had de ontwerper de vrijheid om de elementen op een andere manier weer op te bouwen. "Daardoor werd het niet langer een tafel, maar meer een verzameling van elementen waarmee ik kon doen wat ik wilde. Dat zorgde voor nieuwe inzichten, omdat we opeens een systeem hadden om iets mee te bouwen. Kandelaars, een fruitschaal, en als je deze voorwerpen omkeert, is het een lamp."

Het zorgt ervoor dat gebruiker ermee kan doen wat hij wil. "Het zijn verschillende materialen, maar het is allemaal goed met elkaar te combineren. Dus het is aan de gebruikers wat ze ermee doen. Alles is aan elkaar vast te maken, er zijn kralen die kunnen worden toegevoegd." Tijdens Dutch Design Week kunnen mensen zelf aan de slag en hun zelfgemaakte ontwerp aanschaffen.

Elementen van Damasucs Revisited (foto: Fadi Sarieddine)

Een andere kijk op ontwikkelingen

"Het is zo moeilijk voor te stellen hoe deze iconische tafel zich mogelijk zou hebben ontwikkeld als we niet de andere stijlen waren gaan importeren. Maar op deze manier kunnen we op een andere manier kijken naar de mogelijke ontwikkeling ervan", aldus Sarieddine.

"De onderdelen doen denken aan een tafel, maar door er iets nieuws van te maken en het te personaliseren, creëer je op een speelse manier iets nieuws."

Daarna bedacht Sarieddine dat hij met dit ontwerp de wereld rond wilde gaan. Zo kwam er een Dubai Edition, waar hetzelfde ontwerp werd uitgevoerd met materialen die uit die regio komen. Voor Dutch Design Week is er een Dutch Edition.

Vormen maken met bakstenen

"We zijn gaan kijken welke materialen er uit deze regio komen, zoals baksteen, zwart ijzer en kleuren die me aan Nederland doen denken. Ik dacht eigenlijk meteen aan water in een donkere kleur zoals in de grachten."

Zo werd gestart met een onderzoek of er met baksteen ook vormen te maken waren. "Maar het bleek te fragiel om echt mee te bouwen, dus we zijn naar een alternatief gaan kijken. Bij de onderdelen van baksteen, zand en lijm, hebben we vervolgens hars toegevoegd. Dit maakt het minder fragiel. Met die hars hebben we ook de kleur van de grachten proberen na te maken."

Tijdens Dutch Design Week moet blijken wat bezoekers met de elementen maken. "Bij eerdere evenementen zagen we mensen die bijvoorbeeld alles in een kleur gebruiken, waardoor het een heel klassieke uitstraling krijgt. Anderen pakken uit met veel kleur en vorm. Het past zich aan aan ieders smaak."