Saly Rey wil met zijn mini-ecosystemen planten terugbrengen in kantoren en ziekenhuizen. Zijn florapanels kunnen in muren worden verwerkt. "Meer groen heeft een positief effect op onze gezondheid."

Wat: Florapanels

Waar: Klokgebouw (Hal 4, Strijp-S), Klokgebouw 50 5617 AB Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Al sinds de jaren negentig houdt Rey zich bezig met interieurs van onder meer kantoren. Maar vaak vond hij de plekken wat saai. "Ik probeerde met glazen wanden ruimte te creëren, maar ik vond het vaak koude en levenloze plekken. Met planten erbij zou het een mooiere plek worden."

Er zijn vaak volop bezwaren om planten neer te zetten, aldus Rey. "Ze zijn moeilijk te verzorgen, of mensen vergaten ze water te geven. Ik wilde de warmte terugbrengen in de interieurs en besloot me in planten te verdiepen."

Rey vond een boek over NASA-experimenten met planten. "Zij gebruikten daarbij micro-ecosystemen. Zo kwam ik op het idee voor micro-ecosystemen voor kantoren."

Planten op kantoor zorgen ervoor dat de gemoedstoestand van werknemers positiever is en zij hun werkplek ook aantrekkelijker vinden, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Ook het ziekteverzuim is lager als er planten op kantoor staan.

Zelf in leven houden

Rey ging op onderzoek uit en kwam uit bij rechthoekige boxen van glas. Hij stopte er planten in en na een jaar bleek dat de planten zichzelf in leven hielden. Toen besloot Rey partners te zoeken.

Planten zijn er in vele soorten en maten en allemaal hebben ze eigenschappen die we vaak niet kennen, legt hij uit. "Sommige planten kunnen bij elkaar groeien. Maar ik heb ook een experiment gedaan waarin ik twee planten bij elkaar zette en de ene plant de andere soort van opat. Alsof de ene plant sterker was dan de andere."

Samen met plantenteler en zakenpartner Eric Ibes verdiepte Rey zich in zogenoemde gastplanten. Deze leven in de natuur op de takken van bomen of cactussen in Zuid- en Centraal-Amerika. "Ze zijn heel sterk, beschadigen andere planten niet en krijgen water uit de lucht. Om te groeien hebben ze ook geen grond nodig."

Dus besloten Rey en Ibes zelf deze planten te gaan kweken. Het volgende doel was om deze planten in interieurdesign te verwerken. "Er is weinig vocht op kantoren. We hebben het idee dat de luchtvochtigheid in Nederland hoog is, maar het is niet hoog genoeg."

Voorbeeld van een Florapanel. (Foto: Florapanels)

Box van veiligheidsglas

Zo ontstond Florapanels, een soort terrarium zonder reptielen noemt de interieurontwerper ze, ook wel florarium genoemd. "De planten plaatsen we in een glazen box van panelen, die kunnen van veiligheidsglas zijn of acrylplaat, dat is een goedkopere versie. In die box kan de plant zichzelf in leven houden, mits de plant genoeg licht krijgt uiteraard."

Wat Florapanels bijzonder maakt is dat de box ook een bouwelement is, dat bijvoorbeeld in een muur of tussenmuur kan worden geplaatst. "Zo wordt de plant echt een onderdeel van het interieur."

Rey raakt niet uitgesproken over het effect van planten. Niet alleen op kantoor, maar ook in de zorg zouden meer planten op de werkvloer moeten staan, oppert hij. "Een onderzoek heeft aangetoond dat patiënten in een ziekenhuis eerder herstellen als hun kamer op groen uitkijkt."

Planten in de operatiekamer

De ontwerper wil niet alleen de kamers vergroenen, ook de operatiekamers zouden meer groen moeten hebben. "In die ruimtes is veel stress, er worden belangrijke ingrepen gedaan. Wie naar een plant kijkt, voelt zijn stressniveau langzaam omlaag gaan. Omdat dit steriele kamers zijn, kunnen er wel Florapanels worden geplaatst."

Zijn ultieme doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen te omringen met planten, op werkplekken, en plekken waar men wel wat rust kan gebruiken.

Er gaat maar weinig boven het zien groeien van een plant, aldus Rey. "Als je er een week niet naar kijkt en je komt terug, dan zie je zoveel veranderingen. Er zit iets levends in die box, als een kleine parallelle wereld, en dat blijft zo bijzonder."