Hoe krijg je mensen die vooral stilzitten op kantoor aan het bewegen, vroeg ontwerper Ingmar Nieuweboer zich af. Zijn antwoord is een speeltoestel voor volwassenen.

Wat: Office Jungle

Waar: Klokgebouw (Hal 3, Strijp-S), Klokgebouw 50 5617 AB Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Kantoren zijn als parkeerplaatsen voor lichamen, zegt Nieuweboer. "Het enige verschil is dat bij lichamen de motor niet kan worden uitgezet, zelfs als ze niet worden gebruikt."

Toen Nieuweboer zich voor zijn eindproject van zijn opleiding Industrial Design aan de TU Eindhoven ging richten op office vitality, verdiepte hij zich in het onderwerp. "Mijn eerste insteek was eigenlijk een overtuiging dat het probleem een evolutionaire achtergrond heeft. Voor duizenden jaren leefden mensen in een natuurlijke omgeving die wild en ongetemd was. Het kantoor staat daar zo ver vandaan."

Nederlanders zitten gemiddeld ongeveer negen uur per dag, vergeleken met bijvoorbeeld Portugezen zitten we gemiddeld 3,5 uur langer dan zij. Mensen die veel zitten hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, bleek uit een Britse studie uit 2016.

De ontwerper besloot naar de Apenheul te gaan, en observeerde de bewegingen en leefomgeving van bonobo's en orang-oetans. "Ze deden niet zoveel, een beetje luieren en elkaar vlooien, maar zo nu en dan klommen ze ook omhoog in speciale klimconstructies."

Veranderen van positie

Het zette Nieuweboer aan het denken. "Zitten is ontspannend, maar ook saai. Vroeg of laat wil je meer uitdaging en klimtoestellen zijn dan perfect."

Zelfs in een goed ontworpen klimtoestel kan je ontspannen zitten, denkt de designer. "Ze bieden dus zowel beweging als ontspanning. Dan zijn tafels en stoelen niet eens meer nodig." Dat idee is mogelijk wat ambitieus, maar de designer ziet wel mogelijkheden.

Daarom ontwierp Nieuweboer de Office Jungle. Een dynamische klimconstructie die aanzet tot bewegen. De constructie hangt aan trekveren, alles beweegt mee als je erop klimt. "Het is niet mijn doel om mensen zich bewust te laten zijn van de hoeveelheid beweging die ze krijgen."

Nieuweboer hoopt juist dat mensen niet in de gaten hebben dat ze in de Office Jungle meer bewegen dan normaal. "Het moet een natuurlijke aantrekkingskracht hebben en vooral voor meer plezier zorgen."

De Office Jungle (foto: Ingmar Nieuweboer)

Nooit meer typen

Met je laptop in de Office Jungle werken, dat kan een uitdaging zijn. Maar Nieuweboer ziet de toetsenborden en computers op den duur minder fysiek worden. Hij haalt Elon Musk aan, de ondernemer die Tesla opzette en met het bedrijf NeuraLink aan een hersenimplantaat werkt. Hiermee zouden mensen telepatisch kunnen communiceren met computers.

"Dan hoef je dus niet meer te typen en ben je vrij om te bewegen tijdens het werken." Dat zou de ultieme bewegingsvrijheid kunnen bieden tijdens het werk, aldus Nieuweboer.

Al kent het scenario ook een schaduwkant. "We kunnen er dan ook voor kiezen om helemaal niks meer te doen met ons lichaam en verder te leven als hersenen in een vat. Dat hoop ik te vermijden."



Er wordt al langere tijd nagedacht over het speelser maken van kantoren, beaamt Nieuweboer. "Werkplekken met statafels of pingpongtafels. We worden gestimuleerd om even pauze te nemen. Of om een meeting te houden tijdens een wandeling."

In de toekomst moeten werkgevers misschien wel denken aan ruimtes gevuld met speeltoestellen als de Office Jungle, of andere manieren om in beweging te komen. Om de gedachten te verzetten en inspiratie op te doen. "Op die manier kan dit concept zich verder uitbouwen tot iets wat over een paar jaar heel normaal is."