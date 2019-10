Het is fijn om iets van een overleden dierbare bij je te houden, maar een urn wordt vaak gezien als afstandelijk, breekbaar en zwaar. Daar wil beeldhouwer Harm Rietveld van Memories to Keep verandering in brengen.

Wat: De Littlewood-urn van Memories to Keep

Waar: Plan B, Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven

Wanneer: 19 - 27 oktober

Het begon met geluksstenen die Rietveld langs looproutes neerlegde. Mensen vonden ze en namen ze mee naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, waar een geliefde lag. "Het feit dat je iets kunt vinden en meenemen om een herinnering mee te creëren, dat vond ik al mooi om te doen."

Rietveld doet veel met hout en besloot er urnen van te gaan maken. "Een urn zet je neer en daar kom je niet aan. Ze zijn vaak van marmer en kunnen ook kapotvallen. Ik wilde iets maken wat je dichtbij kunt houden."

Rietveld wil met deze houten variant vooral bereiken dat de urn weer terugkomt in de huiskamer of op het nachtkastje. "De meeste urnen zijn erg kitsch, mensen willen ze niet altijd zichtbaar in huis hebben."

Rietveld koos zes modellen

En dus ging de beeldhouwer aan de slag. "Ik heb wel zestig versies van verschillende houtsoorten gemaakt. Uiteindelijk heb ik zes modellen gekozen die ik nu op voorraad kan maken. Als ik meer keuzes geef, is het ook moeilijker om te kiezen."

De LittleWood-urn is van hout, klein en rond en daardoor goed in de hand te houden. Die kan mee op vakantie of in de auto ergens naartoe. "Dat kan goed, want hij lijkt niet op een urn." Het is een natuurproduct en voelt dus niet koud, maar eerder warm aan. Het hout neemt snel de lichaamstemperatuur aan. "Ik merkte toen ik op beurzen stond ook meteen dat mensen eraan willen zitten en de urn willen vasthouden."

Alle elementen van de LittleWood-urn. (Foto: Memories to Keep)

De kleuren en texturen blijven zoveel mogelijk intact. Bij een van de types is er wel de optie om de urn te laten beschilderden door een kunstenaar waar Rietveld mee bevriend is. "De urn laten beschilderen kan het nog persoonlijker maken." De beeldhouwer overweegt ook andere houtsoorten te gaan gebruiken, omdat iemand bijvoorbeeld van Italië houdt en olijfhout dan een passende optie is.

Eerder nadenken over nalatenschap

Rietveld constateert dat er meer lijkt te worden nagedacht over hoe we onze dierbaren achterlaten. "Ik heb bijvoorbeeld ook sieraden gezien waar een beetje as van een dierbare in past. Er speelt dus wel iets."

We denken tegenwoordig al eerder na over de voorbereidingen. "Vroeger gebeurde dat vaak pas als iemand erg ziek was of zelfs al overleden was. Mensen ervaren nu dat het voor de verwerking beter is om er eerder mee bezig te zijn. Een urn als deze helpt daarbij, omdat je die kunt vasthouden en er troost uit kunt halen. Je voelt je daardoor minder alleen en leeg."

Op een uitvaartbeurs trof de beeldhouwer een ouder echtpaar. "De man was een beetje ziek. Zijn vrouw had een urn in haar handen en zei: 'Zo kan ik je altijd vasthouden.' Dat raakte me, want dat is precies mijn doel."