Ontwerpersduo Merle Flügge & Job Mouwen van SupertoysSupertoys zijn moderne animisten: ze geloven dat voorwerpen en meubels steeds meer 'levend' worden. Voor Dutch Design Week heeft het duo een aantal objecten ontworpen die meer beschouwd kunnen worden als huisdieren dan meubels.

Met de komst van Kunstmatige intelligentie en robotica is er veel veranderd. "Hierdoor zal ook onze relatie met objecten veranderen", aldus Job Mouwen. "We geloven dat we in de toekomst meubels en spullen meer als huisdieren met een vorm van bewustzijn gaan ervaren. Dit zal voor een omslag zorgen en wellicht onze kijk op spullen, objecten en meubels veranderen."

Merle Flügge en Job Mouwen zijn moderne animisten. Ze vinden niet dat mensen centraal staan in het universum, maar dat een zachtere aanpak jegens de spullen om ons heen gewenst is. "Het draait om het waarderen van spullen en dieren op dezelfde manier als mensen. Dat is wellicht radicaal", vertelt Flügge, "maar we bedoelen het op een positieve manier. We zetten vraagtekens bij het huidige wereldbeeld waarin de mens centraal staat."

Objecten met veelzijdige functie

Daarnaast draait het ook om op een andere manier met spullen omgaan, vertelt Job. "Als je een stoel in je huiskamer als een huisdier ziet, dan ga je er op een andere manier mee om. Je besteedt er meer aandacht aan en je behandelt het anders." De twee zijn geïnteresseerd in objecten met een veelzijdige functie. "Als een object ‘slechts’ één functie heeft, creëer je alleen een gebruiker-voorwerp-relatie", aldus Flügge. "Door een kleurrijke en speelse vormgeving, en de multi-interpreteerbare functies, worden onze objecten ervaren als 'creatures' Dat lokt een meer emotionele relatie uit."

Het duo werd door Abet Laminati, een toonaangevende fabrikant van decoratief laminaat, gevraagd om werk te laten zien in Broeinest tijdens Dutch Design Week. Daarom maakten ze twee objecten en een groot gouden robotfiguur. "We willen uitbeelden hoe objecten veranderen" vertelt Mouwen. "Hoe ze de relatie met ons kunnen veranderen en in zekere zin levend worden." Het gaat dan niet om de letterlijke invulling van het woord 'levend' of 'bewustzijn', maar de perceptie ervan.

Daarvoor maken ze gebruik van ideeën uit het 'antropomorfisme', waarbij objecten als levend worden ervaren. De objecten kunnen bewegen en zien er aandoenlijk en kleurrijk uit. Dat is met een reden, vertelt Mouwen. "We spelen erg in op de cuteness-factor, om een emotionele relatie uit te lokken. Onze vormen moeten mensen blij maken."

Stoel met emotie

Momenteel werkt het duo samen met Interactive Robotics uit Delft aan een idee voor een stoel die de emotie van een vergadering kan waarnemen. "Als het uit de hand loopt of de gemoederen lopen hoog op, dan kan een stoel die vrij is opeens de hoek in rijden alsof 'ie 'bang' is. Dat doorbreekt de spanning in de ruimte. Op die manier wordt de stoel onderdeel van de sociale structuur", aldus Flügge.

De boodschap van hun werk focust zich vooral op de relatie tussen de mens en de spullen om ons heen. "We willen vooral dat mensen nadenken over wat er gebeurt als spullen een bewustzijn krijgen", zegt Mouwen. "We hebben nu bijvoorbeeld al een hele andere relatie met onze telefoon dan toen de eerste Nokia's op de markt kwamen."

De ontwerpen van SupertoysSupertoys zijn tijdens Dutch Design Week te bezoeken bij Broeinest in Eindhoven.