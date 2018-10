De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Awards: Bernhard Lenger: We are human rights

Studio Bernhard Lenger heeft voor het project 'We are Human Rights' zeven voorvechters van mensenrechten uit verschillende landen zijn gekoppeld aan zeven designers. Zij zijn in het werk en leven van de activisten gedoken en hebben onderzocht hoe design hen kan helpen. Naidoo: "Door het creëren van nieuwe oplossingen en hulpmiddelen hopen deze ontwerpers een beter begrip weten te creëren voor kwesties die spelen rondom internationaal recht en mensenrechten. Mensenrechten zijn immers universeel en voor iedereen. Dat is een issues dat iederedag besproken mag worden." Het project wordt op een bijzondere manier geëxposeerd, bijvoorbeeld door een audiotour die mensen meeneemt in de belevenis.

Laurens van den Acker tipt Design Academy: graduates

De Graduation Show 2018 is de eerste editie in bijna twintig jaar die buiten de muren van Design Academy Eindhoven (DAE) wordt gepresenteerd. De verhuizing naar een locatie op het terrein van de voormalige Campina Melkfabriek weerspiegelt een belangrijke verandering in de publieke perceptie van design, en in de rol van DAE. "De huidige status van design heeft ons als beroepsgroep een positie gegeven waarin we een ongeëvenaarde invloed kunnen uitoefenen op onze gezamenlijke toekomst", aldus creatief directeur Joseph Grima. De afstudeershow toont 208 projecten van 185 afstudeerders. De tentoonstellingsbezoeker wordt er onderdeel van deze onderzoekende omgeving waar design voortdurend wordt her-ontworpen.

Wendy Plomp tipt Kazerne: cultureel/hospitality concept

Kazerne - home of design - is in 2018 totaal gerenoveerd. Naast de huidige 1.000 vierkante meter expositieruimte met daarin een restaurant, multifunctionele zaal en designshop opent er nog eens 1.000 vierkante meter extra expositieruimte. Daarin zitten acht hotelkamers, een tweede restaurant en een creatieve sociëteit; een ongedwongen huiskamer voor hotelgasten. Er is recent werk te zien van gevestigde en startende designers door het hele pand. Zoals Ontwerpduo, die vanuit een Kazerne Lab en samen met Cleary een LED ontwikkelde lichtinstallatie bouwden. Mosa heeft een nieuwe collectie tegels, Joost van Bleiswijk toont zijn speciaal voor de binnentuin ontwikkelde Protopunk buitenkeuken, en Aleksandra Gaca heeft met een nieuwe collectie akoestisch textiel. Plomp: "Kazerne is een levendige plek voor design en een must-see wat mij betreft."