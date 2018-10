De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Sebastien Gier - toekomst van mobiliteit

Voor Sebastien Gier biedt het autoraam interessante mogelijkheden om naar de toekomst van mobiliteit te kijken. Naidoo: "Gier deed vorig jaar mee aan Antenna, een expositie van 's werelds beste afstudeerprojecten, dus het is goed om dit jaar de doorvertaling van zijn project te kunnen zien."

In zijn project Xplore: The Window of the Future is de auto niet alleen een manier om naar buiten te kijken, maar ook om verschillende ervaringen te hebben, zoals terug- en vooruitgaan in de tijd. Het venster kan inzoomen op eigen weergaven, maar ook werken als een manier om zichtbare dingen te markeren.

Ook zijn herinneringen aan de reis gaandeweg samen te stellen en te delen. Dit laat mensen ervaren hoe het zou zijn om je omgeving te manipuleren en ervaringen - zoals het rijden door het verkeer of in het buitenland - op verantwoorde wijze interessanter te maken.

Laurens van den Acker tipt Renault: Symbioz - wonen en mobiliteit in 2030

De Renault Symbioz wordt door Renault omschreven als de oplossing voor wonen en mobiliteit in 2030. Van den Acker: "Dit is de toekomst van mobiliteit, ontworpen als één ecosysteem. Thuis en onderweg zijn zo met elkaar verbonden, dat autonoom rijden een echte thuiservaring wordt."

Zowel het huis als de bijbehorende conceptauto zijn te bezoeken op het Ketelhuisplein.

Wendy Plomp tipt Os & Oos: overzicht 5 jaar interieurdesign

Os & Oos is een ontwerpstudio voor contemporaine objecten en ruimtelijke concepten. De studio wil het eigen vijfjarige bestaan markeren in een overzichtstentoonstelling.

Sinds de oprichting in 2013 door Oskar Peet en Sophie Mensen, heeft de studio gelimiteerde ontwerpen gemaakt, die soms ook in productie werden gebracht bij verschillende producenten. Tegenwoordig ontwerpt de studio ook steeds meer interieurs voor de retailmarkt in Europa.

Plomp: "Ik ben erg trots op Os & Oos, die ontzettend veel werk hebben gemaakt in de laatste vijf jaar. Het is goed om te zien hoe ze van werken met kleine objecten ook naar grotere concepten zijn gegroeid."

Er wordt een overzicht gepresenteerd van huidige en oudere projecten die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de studio.