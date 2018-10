Tijdens Dutch Design Week laten ontwerpers en experts zien hoe zij nadenken over onze toekomst, zowel nabij als ver weg. Daarom vragen we hoe hun vakgebied eruitziet in de verre toekomst. Vandaag: Tim van der Grinten, oprichter van Virtual Reality Center Enversed, over gamen in de verre toekomst.

In de toekomst... ...gamen we met een abonnement

...gamen we op een bijzondere plek

...komen er spelshows rond games

Wie naar de gamemarkt kijkt, ziet dat er veel nieuwe media zijn geïntroduceerd. Na de computer kwamen de console, de Game Boy, de smartphone en toen virtualrealitybrillen. "Met elk medium werd er een nieuwe beleving mogelijk, een nieuwe ervaring. En dat zal zich nog verder uit gaan breiden", denkt Van der Grinten. Door de komst van virtual reality (VR) en mixed reality (MR) zullen spelachtige ervaringen meer gaan over beleving en minder om alleen de actie. "Het gaat meer draaien om het prikkelen van zintuigen en het creëren van mooie werelden."

Toch blijfven de games in essentie hetzelfde: "Voetbalspellen vinden we nog steeds leuk en ook Tetris wordt nog gespeeld." Er is tegenwoordig alleen veel meer mogelijk. "Voor ontwerpers wordt het steeds complexer om de juiste afwegingen te maken. Veel toeters en bellen zijn niet per se nodig om een game mooier of beter te maken."

'Netflix voor games'

Op de gamemarkt zijn al verschillende ontwikkelingen gaande. Zo zijn er inmiddels abonnementen waarmee je allerlei spellen kunt spelen. "Er is ook kritiek op dat verdienmodel. Het wordt een soort 'Netflix voor games' en dat verandert nogal wat. Je kocht vroeger voor 60 euro een spel en dat bleef je spelen, want je had ervoor betaald. Dus stopte je er veel uren in." Tegenwoordig kun je veel spellen gratis spelen. En als het niet leuk is, dan stap je over op een ander spel, zegt Van der Grinten. "Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen."

Een andere trend die zich verder zal ontwikkelen, is gamen op locatie of op een evenement. "Zo zijn er nu escaperooms in VR, waar Enversed zich ook mee bezig houdt. Op die manier kom je door een game in een andere echte wereld terecht. Net als FIFA-toernooien, het is e-sport en mixed reality samengebracht. Je moet echt lopen, rennen en het spel spelen."

Van der Grinten ziet het voor zich dat over zo'n tien jaar Zwerkbal uit Harry Potter wordt gespeeld door vijf mensen die allemaal op een andere locatie zijn. En toeschouwers kunnen het spel online of op tv volgen. "Games kunnen spelshows worden, waardoor er dan ook meer marketing en productplacement komt."

Ook zullen meer mensen meedoen aan een competitie, denkt Van der Grinten. Nu bieden FIFA, F1 en Fortnite dit al aan. "Dat gaan we ook op andere schaalniveaus zien. Een meer casual markt die zich richt op bedrijfsuitjes of een avond met vrienden." Het wordt daarom voor bedrijven belangrijk om zich virtueel te presenteren.

Gamen als digitale vlog

Van der Grinten kan nog veel meer ontwikkelingen opsommen: "Het livestreamen is al groot, bijvoorbeeld met de site Twitch. Mensen op deze site spelen geen spellen, maar kijken hoe anderen spelen." De YouTube-generatie vindt dit erg interessant, kijkt mee en zit ondertussen in een chat. "Als tienduizend mensen je volgen, dan zitten daar weer marketingmogelijkheden achter. Zo wordt gamen ook een soort digitale vlog."

Gaming is nog steeds voor sociale interactie, dat is de essentie, vindt de gamemaker. De echte wereld is complex en een game is overzichtelijk en makkelijk te controleren. "Games worden gewaardeerd door alle generaties. Mensen willen nog steeds in contact komen met anderen, uitdagingen overwinnen en beter worden in dingen. Zolang spellen dat doen en emotie bieden, zullen mensen altijd blijven gamen."

Enversed heeft tijdens Dutch Design Week een expositie gebouwd om virtual reality te beleven. Zo is er de mogelijkheid om te racen en te paragliden in het Veemgebouw in Eindhoven.