De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Awards: Manon van Hoeckel - Limbo Embassy

Manon van Hoeckel wordt geïnspireerd door het verdwijnen van het gesprek in de openbare ruimte, in de politiek en tussen verschillende groepen in onze maatschappij. Naidoo: "Van Hoeckel kijkt in haar werk naar sociale situaties en pakt ze aan door 'om te denken'." In Limbo Embassy, een reizende ambassade voor vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden, geeft Van Hoeckel vluchtelingen de rol van ambassadeurs. Zo schijnt ze een ander licht op het vluchtelingenvraagstuk. Het project werd is ook bekroond met een Dutch Design Award.

Laurens van den Acker tipt Awair: Zelfrijdende auto

Mind the Step presenteert in het Klokgebouw een technologisch georiënteerd ontwerp dat ontstaat door wetenschappelijk onderzoek. De designs komen van de drie technische universiteiten van ons land: TU/e, de TU Delft en de Universiteit Twente. Onder meer Awair is hier te bekijken. Dit is een zelfrijdende auto, die de eigenaar haptische feedback geeft tijdens het rijden. Het tafeltje, waarop je armen rusten, is voorzien van zachte robotkussentjes die uitzetten en inkrimpen om je zo te informeren over de intenties van je auto. Zo merk je dat we onderweg steeds meer kunnen gaan doen.

Wendy Plomp tipt Shape Shifters: Voorwerpen in kleding

De nieuwe generatie ontwerpers krijgt een podium tijdens Modebelofte 2018: Shape Shifters. Opvallend veel jonge ontwerpers onderzoeken nieuwe uitdrukkingen van identiteit in onze snel veranderende en multidimensionale leefomgeving. Denk aan de invloed van technologie, maar ook aan migratie en klimaatverandering.

Plomp: "Ik hou van de radicale aanpak van Modebelofte, ze brengen mode en laten interessante nieuwe onderzoeken naar onze identiteit zien." Marie Sloth Rousing is hier een goed voorbeeld van. Haar conceptuele collectie Transformable Wardrobe onderzoekt de vraag wat er nog meer is naast kleding. De collectie neemt voorwerpen uit het dagelijks leven op in de context van kleding. Zo probeert de ontwerper te spelen met verwachtingen over kleding en het traditionele beeld van kleding te laten vervagen.