De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Antenna: Gwen Gage malaria-preventie

Gwen Gage onderzocht voor haar masters thesis problemen met het huidige systeem van malariapreventie in sub-Sahara Afrika. Naidoo: "Vage gebruikt haar ontwerpvaardigheden om een gemeenschap te helpen die doorgaans door ontwerpers niet wordt gerespecteerd. Als organisatie zijn we blij om dit soort talenten een podium te kunnen geven." Ze ontwierp een dunne plastic strip die gemakkelijk kan worden verzonden met de medicatie van de fabrikant. De strip kan op elke gewenste lengte worden gesneden, gevuld met dozen en worden gerold om te bevestigen. Hiermee wordt het veel makkelijker om tientallen dozen te vervoeren op reis en dit zal grote impact hebben op de lokale bevolking. Dit project maakt deel uit van Antenna, een expositie van ’s werelds beste afstudeerprojecten.

Plastic strip van Gwen Gage

Laurens van den Acker tipt Aleksandra Gatze: textielontwerper

Aleksandra Gaca creëerde een nieuwe versie van haar stof Bloko: een geluidsabsorberend textiel met een geweven 3D-structuur. Doel van het ontwerp was de cabine van de Symbioz-conceptcar van Renault leefbaar te maken zoals in een modern huis. Ze ontwikkelde een textiele vertaling die past bij de visie van de Franse autofabrikant. Dat resulteerde in een combinatie van hoogwaardige, biologische katoenen garens met wol en polyestergarens, die de stof een zachte maar sterke kwaliteit geven. Van den Acker: "Daardoor is het textiel geschikt voor zowel de Symbioz-conceptauto als het huis van Renault. En dat merk je in de beleving."

Symbioz-conceptcar van Renault

Wendy Plomp tipt Zuiderzee Food – aardappel

Het Zuiderzeemuseum heeft een tijdelijke koffiebar tijdens de Dutch Design Week. De koffie en wafels die verkocht worden zijn een uitbreiding van het eind maart gelanceerde Zuiderzee Food van designstudio Foodcurators. Plomp: "Dit project maakt ons bewust van wat er lokaal te vinden is en laat zien dat deze ingrediënten relevant zijn voor het vormgeven van onze identiteit." De eetcultuur uit de vroegere Zuiderzee-regio stond centraal en draaide om spaarzaam met energie omgaan. Daarom is met koffiebranderij Mocca d'Or Zuiderzeekoffie ontwikkeld: slow coffee, gezet met moderne technieken gebaseerd op de gebruiken van vroeger. De Polderwafel is gemaakt van aardappel en zorgt voor een nieuwe interpretatie.