Onze werkplek is in de afgelopen decennia veelvuldig veranderd. Maar niet altijd op een goede manier. De drukke kantoortuinen zetten menig werknemer onder druk. De Flexbox Call moet de rust terugbrengen.

Waar je vroeger naar kantoor moest om daar de middelen te gebruiken die je nodig had, een computer en collega's, heeft iedereen nu alles tot zijn beschikking, zegt Patrick Lems, categorymanager en productontwikkelaar bij Ahrend. "We kunnen op afstand werken, al het werk in de cloud zetten, via videoverbinding vergaderen met mensen uit de hele wereld. Maar er speelt ook een sociaal karakter mee, en dat staat onder druk."

Inmiddels draait het allemaal om 'activity-based working', een plaatsonafhankelijke werkplek. Dat past bij de flexibiliteit die steeds vaker omarmd wordt, mede doordat zowel mannen als vrouwen fulltime werken en het gezin draaiende houden. "Er wordt anders gekeken naar het inrichten van werkplekken en wat je daarvoor nodig hebt", stelt Lems.

"Wij zien daarnaast ook dat het kantoor niet altijd meer de plek is waar je het werk doet, maar waar je elkaar ontmoet. Het werk wordt dan elders gedaan", aldus Lems. Dan ontstaat er ook een behoefte aan een andere inrichting en andere producten.

Flexbox Call

Problemen met concentratie

Momenteel hebben veel bedrijven open ruimtes gecreëerd waar verschillende activiteiten plaatsvinden, van vergaderingen tot brainstorms en voorbereidingen. "De ervaring leert dat dit wel erg rommelig kan gaan. Mensen hebben soms problemen met hun concentratie of hebben moeite een werkplek te vinden. Veel geluid leidt daarnaast tot meer stress."

Daarom bedacht Ahrend de Flexbox Call, een verplaatsbare telefooncel. Het werkt twee kanten op, aldus Lems. "Het kan een stille plek zijn om een gesprek te voeren als het erbuiten erg rumoerig is. Of je wil juist de stilte niet onderbreken en zoekt daarom een plek om je af te zonderen."

De samenstelling van het product luisterde nauw, ontdekte Lems tijdens het ontwerpen. "Het is gemaakt van een samenstelling van hout, akoestisch materiaal, stof en isolatiemateriaal. Die samenstelling zorgt voor een hoge geluidsreductie van 47 dB." Twee wanden zijn doorzichtig en van glas. Twee andere zijn gesloten en afgewerkt met stof en vilt. "Zo ben je niet helemaal afgesloten en kun je nog zien wat er om je heen gebeurt."

Er is ook gekeken naar de verplaatsbaarheid van de Flexbox Call. "Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Men wil anticiperen op de veranderende behoefte van de gebruikers", aldus Lems. Daarom heeft de Flexbox Call wielen gekregen, die makkelijk inklapbaar zijn en na het stabiliseren worden vervangen door voetjes.

Terugkeer van rust

"Het doel van de Flexbox Call is vooral a call for silence", legt Lems uit. "Het is een oproep tot de terugkeer van rust. We moeten van de geluidsoverlast af, mede omdat het gezondheidsklachten kan veroorzaken." Het zal ook niet blijven bij een telefooncel. Er wordt gewerkt aan een verplaatsbare ruimte met plek voor twee en een nog grotere ruimte. Ook is er een meubel waarin de werknemer de perfecte powernap kan doen. Dat een dutje onder werktijd een positieve werking kan hebben, hebben meerdere onderzoeken de laatste jaren uitgewezen.

De focus moet volgens Lems meer komen te liggen op het welzijn van de werknemer. "Het draait om maximale vitaliteit. Bedrijven en werkgevers gaan dit steeds meer inzien en staan open voor bijvoorbeeld de optie om als werknemer even een powernap te doen. Er moet een mogelijkheid zijn om even tot rust te komen tijdens een werkdag."

De Flexbox Call van Ahrend is tijdens Dutch Design Week de hele week te zien in Hal 4 van het Klokgebouw in Eindhoven.