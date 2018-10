De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Ravi in talk social design

Social design is populair. Ontwerpers willen de wereld veranderen, de planeet redden en een oplossing voor elk probleem hebben. Maar is dat wel realistisch? "Anna Noyons (ex-CPO Peerby) en ik bespreken onze ervaringen met het ontwerpen voor sociale verandering en inclusiviteit in Zuid-Afrika, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Wij doen dat misschien anders dan in Nederland, maar laten zien dat social design iets is waar iedereen van profiteert." Na de bespreking volgt een debat waarin met ondernemers en experts wordt scherpgesteld wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor de Nederlandse markt.

Laurens van den Acker tipt Sectie-C: kraamkamer van nieuwe ideeën

Sectie-C wordt ook wel de kraamkamer van nieuwe ideeën, producten en oplossingen genoemd. De plek wordt bewoond door mensen met talent en bekwaamheid. Organische samenwerkingen tussen 180 creatieve ondernemers, artiesten, ontwerpers, muzikanten, communicators en ambachtslieden maken van Sectie-C een bijna zelfvoorzienende enclave. Van den Acker: "Bijzonder aansprekend is de samenwerking tussen food design-studio The Eatelier en chefkok Pippens. Zij bekijken hoe je geluk via voedsel kunt activeren en maken een bijzondere lunch klaar."

Wendy Plomp tipt Studio Thier: interieurdesign

Dwaal rond in een huis vol design van curatoren en ontwerpers Iris & Ruben van Studio Thier&vanDaalen. De interieurontwerpers hebben voor hun eigen woning met studio aan huis veel zelf ontworpen en gerenoveerd. Plomp: "Met The Young Collectors laten ze hun gezamenlijke visie op design zien door het presenteren van een boeiende selectie ontwerpers in hun eigen huis." Voor dit event cureert het duo duurzame en tijdloze werken van Nederlandse en internationale ontwerpers die passen binnen de muren van dit bijzondere huis. Zoals werk van ontwerper Jeroen Wand, die materialen gebruikt waar we niet meteen de schoonheid van inzien, zoals papier, pvc of fineer.