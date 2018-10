Tijdens Dutch Design Week laten ontwerpers zien hoe zij nadenken over onze toekomst, zowel nabij als ver weg. Daarom vragen we hoe hun vakgebied eruit gaat zien. Vandaag: ontwerper Piet Hein Eek vertelt hoe we wonen in 2050.

In de toekomst Gaan we kleiner wonen met gedeelde faciliteiten.



Goedkoper wonen in een bouwpakkethuis.



Milieuvriendelijke woningen.

"Kleiner." Dat is de eerste reactie van ontwerper Piet Hein Eek op de vraag: hoe wonen we in 2050? "We leven tegen die tijd in compactere huizen, waardoor je ook minder spullen nodig hebt."

Deze verandering is nu al zichtbaar bij de jeugd, aldus Eek. "Voor een bepaalde groep zijn bezittingen al minder belangrijk. Zij wonen in panden met gedeelde faciliteiten. Daardoor neemt het energieverbruik af, net als de verplichtingen en het onderhoud. Je hoeft een kleiner oppervlak schoon te maken." Als je dingen wilt meemaken doe je het buiten de deur. Dat is de belangrijkste trend."

Deze behoefte komt volgens Eek niet alleen uit noodzaak, maar valt ook samen met psychische elementen. "We gaan vastlopen in onze rijkdomsmoraal. We hebben veel ruimte, veel geld, alles is groots en meeslepend. Maar dit heeft niet gebracht wat we hoopten. Dus de ontwikkeling komt ook vanuit de bezinning. En dan zijn er nog de milieutechnische en persoonlijke redenen. Kleine woningen zijn immers makkelijker om oplossingen voor te bedenken als er problemen zijn."

Dichter bij werk

Eek geeft toe dat zijn ideeën soms wat afwijken van de ideeën van anderen. "Zo hoor je mensen zeggen dat werk minder belangrijk wordt of zelfs bijna een recht zal worden, niet meer een vanzelfsprekendheid. Maar daar ben ik het niet mee eens. Werk is bevredigend." Daarom denkt de ontwerper dat we niet alleen kleiner gaan wonen, maar ook dichter bij het werk. "Je werkt ook met collega’s dus het is onlogisch om afstand daarvan te nemen na werktijd." Kortom: een hele herdefiniëring van de relatie tussen wonen en werken.

Momenteel bouwt de ontwerper een heel groot en een heel klein huis voor zichzelf. "Maar ik vind de kleine veel leuker. Als ik kijk naar hoe ik leef, dan is dit wat ik doe op een dag: thuiskomen, koken, eten met zoveel mogelijk mensen, een boek lezen, nog wat werk doen en slapen. Als eten het enige is wat ik thuis doe, dan kan ik net zo goed alleen een eettafel hebben."

Een ander kijkt misschien tv. Die zet je er dan bij, aldus Eek. "De vraag is: waar heb je plezier in en wat doe je het liefst? De rest is ballast en overtollig." Voordeel voor mij is dat mijn werkpand veel ruimte heeft. Dus ik heb overdag een ruime omgeving met kunst en dingen die ik mooi vind. Thuis woon ik klein en is er minder."

Bouwpakket

De kleine huizen waar Eek op doelt, zullen volgens hem veel goedkoper worden dan de huizen waarin we nu wonen. "Winkels als Ikea gaan dit soort woningen bouwen, inclusief alles wat je nodig hebt voor de inrichting. Je kan zo’n huis al maken voor 30.000 euro." De huidige huizenmarkt noemt de ontwerper ingewikkeld en gecompliceerd. "Er wordt achterlijk gebouwd en niet vooruitstrevend nagedacht. Als je integrale oplossingen hebt voor een bouwpakkethuis, en je laat het produceren op een efficiënte manier en plaatst het op een goedkope plek, dan heb je ook minder milieubelasting."

Nog een voordeel: als het gemakkelijk in elkaar gezet kan worden, dan kan het ook gemakkelijk uit elkaar gehaald worden, aldus Eek. "De woningmarkt is een van minst efficiënte markten qua productie en er is een grote behoefte aan woningen. Dat wordt dus nog leuk."

Piet Hein Eek presenteert tijdens Dutch Design Week zijn nieuwe collectie in zijn eigen showroom.