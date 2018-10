Onze manier van winkelen is al erg veranderd de afgelopen jaren. Maar welke veranderingen er in de toekomst komen, is onduidelijk. Daarom organiseert BZTRS Agency, experts in innovatie in retail, een seminar over dit onderwerp. Wat gaat er nog meer veranderen en waar gaan we naartoe?

De retailsector heeft het zwaar. Winkels verdwijnen door de komst van online winkelen. "De sector zit eigenlijk al tien jaar in een soort recessie", zegt CEO Erik Greefhorst. "De verdienmodellen staan onder druk."

Daarom organiseert BZTRS Agency een interactief seminar om met iedereen die geïnteresseerd is na te denken over de toekomst van winkelen. "Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Amazon zich definitief vestigt in Nederland? Wat betekent dat voor een site als Bol.com? En Alibaba zoekt een locatie voor een distributiecentrum. Er zijn heel veel ontwikkelingen in de retailsector."

"Alles ontwikkelt zich zo snel", aldus innovatiestrateeg Fabienne van Leiden. "Vorig week zag ik een screenprotector voor de telefoon die zichzelf herstelt. De sticker op je scherm fikst de kras. Ik heb geen idee hoe. Maar wat doet dat met ons koopgedrag als dingen zichzelf kunnen maken?"

Er zijn volop mensen die nu al vooruitdenken en ontwerpen voor de toekomst. Dat noemt Van Leiden essentieel. "Dan maak je sprongen en heb je inspiratie voor langere tijd. Van het creëren van algoritmes voor online shopgedrag, tot kleding die van kleur kan veranderen. Daar zijn mensen nu mee bezig."

De consument maakt de keuzes

Het is belangrijk om over dit onderwerp na te denken, vinden Van Leiden en Greefhorst. "De invloed van design was nog nooit zo groot, maar het speelt niet zo'n grote rol in de strategieën van de retailsector", zegt Greefhorst.

"Wij zijn als maatschappij degene die de toekomst vormen en als consument de groep die keuzes maakt over hoe het landschap eruit gaat zien. Daarom is het belangrijk om de stem van de consument te horen." Dat zie je bij millennials, die retailers tot een goed verhaal dwingen. "Ze eisen bijna dat een merk een aansprekend verhaal heeft", aldus Greefhorst.

De sessie die BZTRS tijdens Dutch Design Week organiseert, richt zich op het retaillandschap in 2030. Van Leiden heeft wel een idee welke kant het opgaat. "Met de komst van Google Home gaat er al wat veranderen, denk ik. Zoals dingen bestellen door te praten tegen een apparaat. Dat verandert veel, ook op het gebied van branding en op visueel vlak."

Als ons leven meer gaat draaien om het gebruik van onze stem, dan moet je als merk mogelijk nadenken over een eigen klank. Of je merk aan een emotie verbinden, stelt Van Leiden.

Traditionele retailers moeten zich anders organiseren, denkt Greefhorst. "Online zijn moet een voorwaarde worden, en offline zou men meer beleving moeten laten zien. Als ik in Eindhoven rondloop zie ik een gemixte bevolking en hoor ik verschillende talen. Dat doet ook iets met de winkelbeleving."

Er zijn allemaal hippe plekken ontstaan, ziet Greefhorst. In de belangrijkste winkelstraat, waar alle merken een winkel hebben, is horeca nu ook belangrijk geworden. "Ik ben erg benieuwd naar wat die beleving voor het winkelgedrag gaat betekenen."

Houdbaarheid van voorspellingen

Het is de vraag wat de houdbaarheid is van de nieuwe modellen die speculeren over het veranderende winkellandschap. "Zo is digitaal boodschappen doen al normaal geworden en bieden vele partijen dit aan. Er is niet één partij die dit domineert, dus wat betekent dat voor de overlevingskansen?"

De ontwikkelingen gaan langzamer dan verwacht, zegt Greefhorst, maar aan de andere kant zullen er ook nieuwe ontwikkelingen komen waar we nog geen weet van hebben. "Toen ik voor het eerst iemand met een iPhone zag, dacht ik dat hij zijn telefoon zat te aaien. Ik dacht, dat ga ik nooit doen. Maar inmiddels heb ik er al jaren ook één."

Van Leiden gelooft dat door het mobiliseren van de ondernemer en de consument er ook ander gedrag op politiek niveau ontstaat. "De regels worden enerzijds bepaald voor ons, maar de ondernemer vormt ook nu de regels. Daar zijn we enthousiast over, omdat het veel kan losmaken in hoe we denken. Vooral in de traditionele sector."

Dat er iets moet veranderen, dat is volgens beiden wel duidelijk. "Dat blijkt ook uit gesprekken met de klant. Ze vinden het lastig om naast de drukte van iedere dag, tijd vrij te maken voor innovatie. We willen ze met dit evenement graag op weg helpen."

Op woensdag 24 oktober is de seminar over de toekomst van het retaillandschap bij BZTRS Agency in Eindhoven. U heeft een ticket nodig om mee te kunnen doen.