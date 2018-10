Tijdens Dutch Design Week laten ontwerpers en experts zien hoe zij nadenken over onze toekomst, zowel nabij als ver weg. Daarom vragen we hoe hun vakgebied eruitziet over in de verre toekomst. Vandaag: Dirk van den Berg van DashTag, sportpsycholoog en expert op het gebied van sport en technologie, vertelt over sporten in 2050.

Iedereen heeft het over sporten. Velen gebruiken apps om hun hardlooprondje mee te meten. Instagram staat vol met in de sportschool genomen foto's. "Mensen zeggen dat ze meer sporten, maar cijfers zeggen juist dat we minder bewegen." De sport wordt steeds smaller, waarbij de focus meer ligt op het halen van de top, vertelt Van den Berg. "Natuurlijk heb je de actieve groep die bewust bezig is met bewegen en waarbij het draait om gezond zijn en fit blijven. Maar de sport individualiseert en het sociale aspect ervan wordt juist steeds minder. En dat vind ik jammer."

Die verandering zie je volgens Van den Berg ook bij de grote merken. "Nike, UnderArmour en Adidas specialiseren zich in het maken van betere schoenen voor een nichemarkt. Een speciale hardloopschoen om die 10 kilometerloop nog harder te kunnen lopen. Of een betere voetbalschoen om die ene vrije trap perfect mee te kunnen nemen. Maar in de toekomst zijn hybride oplossingen beter." Daarmee doelt de sportexpert op producten die voor meerdere doelen zijn te gebruiken. "Een yogalegging die niet specifiek voor die les is, maar ook gewoon op straat gedragen kan worden, of voetbalschoenen gemaakt voor meerder ondergronden. Zo worden sport en lifestyle gecombineerd en toegankelijker voor de grote massa." De 'normale' amateursporter moet ook bediend worden, maar die drempel is nu soms te hoog, vindt Van den Berg. Het sociale aspect van sport moet daaraan bijdragen.

Sporten draait om jezelf verbeteren en karakter opbouwen. Maar tegenwoordig ook om bijhouden wanneer je sport en wat je doet. "Alles moet online worden gezet, alsof dat het bewijs is dat ik iets gedaan heb. Anders voelt het alsof je een hole-in-one hebt geslagen en niemand keek." Van den Berg denkt dat deze ontwikkeling het gevolg is van een groeiend bewustzijn van data in sport in combinatie met alles willen delen. "Maar als we onze sport en leefstijl samenbrengen, is het veel makkelijker en duurzamer", meent hij.

Informatie over prestaties

Om het sociale aspect van de sport weer wat terug te brengen, begon Van den Berg met zijn compagnons drie jaar geleden aan DashTag, een sensor voor teamsporters die je aan je broek vastklikt. De sensor geeft realtime informatie over je prestaties tijdens trainingen en wedstrijden met statistieken die voorheen waren voorbehouden aan professionals. "Iedereen weet wie de snelste is in een team, of wie het meeste scoort. Maar je weet bijvoorbeeld niets over de intensiteit van een training. Die informatie willen we toegankelijk maken." Hoe trainen andere atleten, waar proberen ze beter in te worden? Die informatie wordt gedeeld om er vervolgens over te praten. "Dat gaat in tegen het karakter van de sport, namelijk dat jij de winnaar moet zijn. Het draait om allemaal beter worden en leren van elkaar."

Door nu technologie te maken die toegankelijk en laagdrempelig is, hoopt Van den Berg de individualisering tegen te gaan. "Zo kunnen sporters zich vergelijken met en optrekken aan anderen op hun niveau, maar ook aan topsporters. Het doel is niet altijd om de beste te worden, maar wel om jezelf te verbeteren. Dat geeft weer een positief gevoel."

Het product is in samenwerking met voetbalclub PSV ontwikkeld. "In plaats van gesloten te zijn over ontwikkelingen en ideeën, staat de club juist erg open voor initiatieven." Dan creëer je een samenwerking die in de toekomst meer richting kan worden gegeven, denkt Van den Berg. "We moeten een basis creëren waarin mensen het weer leuk vinden om te sporten en hun ervaringen delen. En dat begint al van jongs af aan."

De DashTag is ontworpen met studio voor product en design FormFunction. Tijdens Dutch Design Week is op hun kantoor een expo over DashTag te bezoeken.