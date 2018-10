De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Driving Dutch Design (DDD)

Het Drivers Pitchers Event is onderdeel van Driving Dutch Design. Tijdens het evenement presenteren 22 ontwerpstudio's wat design kan doen, van social design tot grafische vormgeving. De studio's hebben maandenlang een intensief professionaliseringstraject gevolgd met elke drie weken een masterclass op het gebied van profilering, financiering, bedrijfsvoering, presentatie en communicatie. Ook hebben ze gezamenlijk de eindpresentatie vormgegeven.

Naidoo: "Jonge designers zijn bevlogen, maar hebben soms een steuntje in de rug nodig bij zakendoen en hun bedrijf laten groeien. Dat gebeurt met dit project." Hier zie je goed hoe ontwerpers een plaats kunnen hebben bij bedrijven en hoe een samenwerking in het belang is van beiden. De presentatie is de donderdag 25 oktober in het Klokgebouw.

Laurens van den Acker tipt Circulair wonen

Hoe kan je met zo min mogelijk afval leven en grondstoffen zo goed mogelijk hergebruiken, oftewel circulair te leven? Deze manier van ontwerpen roept vragen op voor de particuliere woningbouw. In een portiekwoning die te bezoeken is, worden de opties onderzocht en de nodige vragen gesteld. Waar moeten we rekening mee houden wanneer we particuliere portiekwoningen bouwen of renoveren? En wat verwachten we eigenlijk van de bewoners als het gaat om circulair gedrag?

Vooral interessant is dat hier nieuwe soorten bouwmaterialen zijn te zien, die we wellicht op grote schaal gaan terugzien in de nabije toekomst.

Wendy Plomp tipt In4nite: wat te doen met plastic?

Hoe moet de wereld omgaan met plastic? Die vraag staat centraal tijdens het seminar Change; wat te doen met plastic?. Plomp: "Het is in deze tijd belangrijk om te begrijpen hoe we op een verantwoorde manier kunnen omgaan met plastic.

In4nite zoekt naar nieuwe ideeën en bespreekt hoe we materialen anders kunnen gebruiken." De sprekers behandelen onderwerpen die draaien om thema's als veranderen, innovatie, ideeën en creatie, met plastic als gemene deler. Innovatie staat uiteraard centraal. Daarnaast is er een open debat en een ideeën- en creatiesessie met vakmensen.