De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Antenna Conference: 's werelds beste graduates

De tweede editie van de Antenna Conference biedt toptalenten uit de hele wereld de kans hun visie te delen en hun ideeën werkelijkheid te laten worden. Een mooie kans om samen met andere (internationale) designprofessionals, deskundigen en innovatieve organisaties deze nieuwe generatie te leren kennen en aan te sluiten bij dit wereldwijde netwerk en platform.

Naidoo: "Als ambassadeur zie je op dit platform iets terug van het werk dat je doet om nieuw talent te steunen. We zijn de wereld over gereisd op zoek naar ontwerpers en hopen hen te helpen om hun ideeën om te zetten in levensvatbare projecten."

Dit jaar wordt het werk getoond van een generatie die met nieuwe inzichten, idealen en een sterke ambitie een positieve impact wil hebben op de wereld. Een blik op afstudeerprojecten van over de hele wereld.

Laurens van den Acker tipt Vlak goes Wireless: afgedankte elektronica

Bij Vlak maken ze hightechverlichting van afgedankte elektronica. Voor de nieuw te maken lamp Vlak 2 worden accu's uit laptops en elektrische fietsen verzameld. De lamp heeft drie van deze accu's, waardoor hij tussen de vijf en dertig uur onafhankelijk van het stopcontact kan branden.

Wanneer je aan de knop draait, komt er een zacht, warm licht uit de lamp. Draai je verder, dan wordt het licht niet alleen helderder, maar ook witter. Net als bij de ouderwetse gloeilamp, waar soms nog wat heimwee naar is, maar in dit geval met energiezuinige en duurzame LED's. Een vernuftig idee in een goede uitwerking; zeker de moeite waard om zelf uit te proberen!

Wendy Plomp tipt Kiki & Joost: Karakters

In de wereld van Kiki van Eijk (1978) en Joost van Bleiswijk (1976) staan liefde voor conceptontwikkeling, onderzoek, handwerk en het ontwikkelen van innovatieve technieken centraal. In Alter Ego tonen zij met zelfspot hun verschillende talenten als ontwerpers: van beeldhouwer en dichter tot gekke professor en tuinier. Door deze rollen aan te nemen, in de vorm van visuele portretten, belichten zij - soms tegenstrijdige - delen van hun persoonlijkheid.

Plomp: "Het is waardevol om het werk van Kiki & Joost te bekijken, omdat het laat zien dat design op verschillende manieren kan worden benaderd, van commercieel tot functioneel en van kritisch tot abstract en zelfs tot kunst."

Er zijn verschillende projecten van Joost en Kiki te zien: zoals nieuwe collectible ontwerpen, textiel voor Return to Sender en ontwerpen voor Social Label.