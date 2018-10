Wie aan onderwijs denkt, heeft niet meteen design in gedachten. Toch kan dit helpen om bijvoorbeeld de ouderparticipatie op een school te verbeteren. Mitchell Jacobs van Studio Tast vertelt er meer over.

Een van belangrijkste dingen in het onderwijs is dat je al jaren innovaties ziet, begint Mitchell Jacobs van Studio Tast. "Een boek wordt een iPad, een krijtbord wordt digitaal. We zijn met onze studio begonnen, omdat er wat ons betreft veel beleving mist." Dingen worden volgens hem wel technologisch, maar de menselijke kant mist. "Dat is zonde. Alleen digitaal werken is niet altijd beter. Het moet vaak fysiek en digitaal samengaan."

Jacobs ziet dat het onderwijs vastloopt als er wordt nagedacht over de toekomst van educatie. "Het draait om zachte vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen en creatief en kritisch denken. Dat soort dingen zijn moeilijk meetbaar, maar wel de basis van een flexibel brein. Daar kan 'designdenken' bij helpen, bijvoorbeeld door projectmatig onderwijs vorm te geven." Het draait om het verbinden van projecten en vaardigheden van leerlingen, aldus Jacobs.

"Er is steeds meer aandacht voor e-learning, maar wij richten ons meer op open en mensgerichte vraagstukken in het onderwijs. Zoals hoe je leerlingen meer controle kan geven over hun leerproces. Of hoe we motivatie om te leren kunnen stimuleren. Vooral omdat die een zekere complexiteit hebben waar ontwerpers bij kunnen helpen. We kunnen de problemen vertalen."

Leren over de oorlog

Zo ontwerpt de studio momenteel voor het Nationaal Monument Kamp Vught een spel waarmee mensen kunnen leren van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. "Dat klinkt zwaar en complex en dat is het ook. Maar het draait om de vraag: hoe kun je met storytelling en menselijke elementen dat verhaal terugbrengen en vertalen naar onze hedendaagse dilemma's en keuzes? Dan maak je er een visueel spel van waarmee je via storytelling een onderwerp tastbaar kunt maken."

De onderwijssector begint de wereld van design nu pas te vinden. "Mensen zien steeds meer hoe het van waarde kan zijn." Om te laten zien wat voor werk ontwerpers kunnen doen in het onderwijs, zijn er tijdens de Dutch Design Week sessies georganiseerd. "We besloten geen expositie te organiseren, maar sessies met een focus op inhoud. In de bijeenkomsten gaan we mensen leren hoe je door middel van design en ontwerpend denken beter onderwijs kunt creëren. Dat klinkt misschien wat ontastbaar, maar is juist productief, efficiënt en doelgericht."

Het draait om een andere manier van denken en doen, aldus Jacobs. "Procesmatig leren en denken. De deelnemers mogen zelf thema aandragen. Wat wil je innoveren? Wij hebben vervolgens de skills om hen te begeleiden. Samen kom je snel tot nieuwe ideeën en concepten. Door designprocessen vorm te geven, kun je snel tot iets concreets komen. Zo willen we mensen echt activeren."

Verbetering van werkwijze

Die designprocessen zijn altijd in ontwikkeling. "We blijven altijd controleren of ons product of project bij de behoeftes aansluit." Studio Tast is nu bezig met het zogenoemde ontwerpend leren, zowel met eigen producten als in opdracht. Inmiddels heeft Studio Tast meerdere eigen producten gecreëerd waar scholen gebruik van kunnen maken. Zoals het product Groow, dat inzet op projectmatig werken waardoor de leerkracht los durft te komen van de vaste methodes.

"Met onze producten blijven we altijd onderzoek doen naar verbeteringen, zodat wij scholen beter kunnen helpen met de implementatie van een nieuwe werkwijze of werkprocessen." De producten die ze creëren, moeten flexibel zijn en lang meegaan. "De verandert te snel, de technologische ontwikkelingen halen ons in."

Een van de problemen is dat mensen zijn opgeleid voor een functie, hun werk twintig jaar doen en dan opeens andere vaardigheden moeten ontwikkelen, aldus Jacobs. "Dat leidt tot frictie en problemen. Als je van jongs af aan gewend bent dat dingen blijven veranderen, dan blijf je flexibeler in je werk en leven."

Jacobs ziet de veranderingen als iets positiefs. "Die flexibiliteit is de kracht voor de toekomst. Wie flexibel is, kan meegroeien." Jacobs wijst op onderwijsvisies die zich focussen op onderwerpen die over een aantal jaar weer achterhaald zijn. "Je hoeft niet elk jaar een nieuwe visie te bedenken als je een model hebt dat mee kan ontwikkelen zonder dat het te veel pijn doet."

Studio Tast organiseert enkele sessies om met deelnemers te kijken naar oplossingen voor problemen die zij aandragen. Deelnemers moeten zich inschrijven.