Tijdens Dutch Design Week (DDW) laten ontwerpers zien hoe zij nadenken over onze toekomst, zowel nabij als ver weg. Daarom vragen we hoe hun vakgebied eruitziet over in de verre toekomst. Vandaag: Sanja Tegeltija, Head of Public Relations and Hospitality Markets bij Hästens over slapen in de toekomst.

Dat een goede nachtrust belangrijk is, weten we eigenlijk wel. Er is ook steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van onze nachtrust.

"Iedereen heeft het druk met alles wat er gebeurt op werk en thuis in hun persoonlijke leven. Een goede nacht slaap is belangrijk om de beste versie van jezelf te kunnen zijn overdag. Daardoor zal de focus meer komen te liggen op de slaapkamer en leefstijl." Mensen zijn zich meer bewust van de gevolgen als je niet goed slaapt, aldus Tegeltija.

Er wordt daarom ook nagedacht over slaapinnovaties. Beddenfabrikant Hästens en de Dutch Design Foundation hebben de handen ineengeslagen om op zoek te gaan naar innovaties. "Niet alleen de kwaliteit van het bed telt mee, ook de omstandigheden spelen een cruciale rol", aldus Tegeltija. Er zijn drie designers geselecteerd die in gesprek zijn gegaan met slaapexperts en neurobiologen. "Het doel was om de optimale slaapcondities om te zetten in design." Die bevindingen worden tijdens Dutch Design Week gepresenteerd.

Onze slaappatronen zorgen ervoor dat we langer leven, mits we goed slapen. "Om onze slaap te beïnvloeden, moeten we ook nadenken over onze gewoontes. Zoals slapen in een donkere en koele ruimte, of in een bed dat ademhaalt. Zonder telefoons om ons heen of licht dat onze melatoninehuishouding verstoort." Deze gewoontes en afleidingen hebben een grote impact op onze slaap en beïnvloeden ook hoe we ons overdag voelen.

Elke nacht is uniek

We moeten niet vergeten dat de dagelijkse dosis slaap die iemand nodig heeft per persoon kan verschillen, benadrukt Tegeltija. "Het hangt af van factoren als leeftijd, conditie, werk, humeur en slaapgewoonten. En dan zijn er ook nog factoren als seizoenen, familiesituaties, werk en dromen." Elke nacht is uniek per persoon. "Dus om hier onderzoek naar te doen, vraagt om een zeer persoonlijke benadering."

Daarom denkt Tegeltija dat er in de toekomst niet langer elektriciteit zal zijn in de slaapkamer, mede omdat het onze slaap beïnvloedt. "Maar het is moeilijk om te zeggen wat innovatie ons verder gaat brengen. De kwaliteit van onze slaap zal wel beter gemonitord kunnen worden." Zo kun je nu al met apps meten hoelang en hoe diep je hebt geslapen.

"Ik weet alleen niet of we beter slapen als we deze data hebben. Misschien moet er meer gezocht worden naar psychologische aanpassingen in plaats van technologie", zegt Tegeltija. Zo kan een dagelijkse sessie mindfulness naar verluidt heel effectief zijn om ons drukke brein tot rust te brengen, oppert de slaapexpert. "Ik denk dat de slaapkamer een minimalistische plek moet zijn, vrij van alle rumoer en onrust."

Maandag vindt het seminar The future of sleep plaats tijdens Dutch Design Week. Hier wordt door designers gesproken over drie verschillende onderwerpen die het slapen beïnvloeden.