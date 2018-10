De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega's te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Zilver G'oud: Design voor senioren

Design draait steeds meer om een ontmoeting tussen design en milieu, zorg en mobiliteit. Vitalis Berckelhof richt zich op design voor senioren. Er wordt een link gelegd tussen designers, de wijk en de wijkbewoners, waarbij zowel kennis als kunde wordt gedeeld.

Naidoo: "In dit project komen jonge designers met ideeën en projecten die de wereld beter helpen maken. Niet alleen in de toekomst, maar ook op korte termijn. Soms door maar minimale veranderingen door te voeren." In deze expositie wordt het proces van social design weergegeven, met 26 deelnemers uit binnen- en buitenland. Elke dag zijn er twee social-designworkshops die worden gegeven door ontwerpers en wijkbewoners.

Laurens van den Acker tipt APPARATUM: Automatische electro-akoestische muziek

APPARATUM is geïnspireerd op een van de eerste studio's ter wereld die elektro-akoestische muziek produceerde. Je kunt de installatie bespelen en er een eigen opname maken. De zogenoemde panGenerator die in de installatie zit, haalt muzikale en grafische inspiratie uit de Symfonie - elektronische muziek.

Van den Acker: "De panGenerator laat zien dat automatisering ook in het creatieve vak een verschil kan maken." Componist Boguslaw Schaeffer bedacht een visuele taal van symbolen die de signalen overbracht naar de geluidstechnicus verantwoordelijk voor de productie van een compositie. Kortom: muziek gemaakt met symbolen.

Wendy Plomp tipt GEO-DESIGN: Alibaba

Alibaba is een van de grootste bedrijven op aarde. Het bedrijf vroeg aan een groep ontwerpers om te kijken naar kwesties die een andere onderzoeksaanpak verdienen. Vanuit negen verschillende invalshoeken keken negen verschillende ontwerpstudio's naar de weg die het pakketje aflegt.

Plomp: "Dit project laat een spannend beeld zien van design dat goed verborgen is, maar een grote rol speelt op dagelijkse basis." Zo wordt het totale proces op een plattegrond laten zien. Het geeft een beeld van wat er gebeurt vóór, tijdens en na het bezorgen van onze bestelling. Alibaba benadrukt dat het proces altijd meespeelt in de uitwerking van een ontwerp en maakt hiermee een dialoog mogelijk over iets dat wij anders als vanzelfsprekend beschouwen.