Tijdens Dutch Design Week spreekt NU.nl met ontwerpers die tijdens het festival hun werk laten zien. Vandaag: Bram Kerkhof, medeoprichter van The Happy Green, die The Hideaway bedacht. Een duurzame en zelf op te bouwen hotelkamer die overal mee naartoe te nemen is.



Een hotelkamer die makkelijk vervoerd kan worden, uit kleine onderdelen bestaat en zonder machine in elkaar gezet kan worden. Dat leek Bram Kerkhof en zijn compagnon dé ultieme oplossing voor het dilemma waar ze tegenaan liepen tijdens hun vele reizen. "Je verblijft op mooie plekken, ziet veel toeristen en slaapt op traditionele kamers. Eigenlijk gaat die mooie plek langzaam een beetje ten onder aan toerisme. Daarom zijn we gaan nadenken over hoe dit beter zou kunnen."

De twee vonden het enerzijds tof om op die plekken te verblijven, maar deden op die manier ook volop mee aan het massatoerisme. "Hoe kan je toch daar blijven, maar op een duurzame en verantwoordelijke manier, vroegen we ons af. Daar zijn we bij The Happy Green veel research naar gaan doen. Wat is de meest efficiënte manier van huisvesting. Het moet makkelijk te koelen en op te warmen zijn, bestaande uit kleine stukjes om in elkaar te zetten en zonder de nodige hulp van machines. Daarnaast is de Hideaway zelfvoorzienend, alles draait op zonne-energie." De constructie bestaat uit driehoeken en ziet eruit als een soort iglo.

Geen compromissen doen

Het bedrijf vond het ook belangrijk dat de kamer veel luxe zou bevatten. "Duurzaamheid wordt gepresenteerd als een soort compromis. Je moet inleveren aan luxe om duurzamer te leven of op vakantie te gaan. Maar dat vinden wij onzin, het moet samen kunnen gaan." Daarom kwam de focus te liggen op een verplaatsbare hotelkamer met gewenste luxe. "Je kan alle apparaten in de Hideaway bedienen vanaf je telefoon of tablet. Dat is wel tof als je midden in de natuur zit."

Er zijn inmiddels verschillende versies van de hotelkamer. De basis is een omhulsel dat je overal kan zetten, voor de inrichting zorg je dan zelf. De tweede versie heeft een vloer die op allerlei ondergronden kan staan, zoals een helling of op een strand. "De andere versies hebben steeds meer opties. Van een basic tot super design badkamer en walk in closets of elektrische gordijnen. En verlichting die je met spraak kan bedienen." De hotelkamer is in twee dagen tijd op te zetten met twee mensen, vertelt Kerkhof. "We hebben dit laten testen door mensen zonder voorkennis, waarbij ook is meegenomen dat ze iets fout doen tijdens het opbouwen."

Positieve reacties op concept

De reacties op de Hideaway hebben de twee heren verrast. "Het gaat harder dan we hadden gedacht. Mensen vinden het een uniek en gaaf concept en zijn erg positief." Kerkhof had verwacht dat alleen hotelontwikkelaars geïnteresseerd zouden zijn in het ontwerp, maar dat blijkt niet het geval. "We hebben nu een prototype staan op een testlocatie in Zuid-Afrika, daar staat het bij een eco-hotel. Zij gebruiken de Hideaway als een salon voor massages en fysiotherapie." Ook melden mensen zich die ergens wat grond hebben, of een bed and breakfast willen opzetten. "Of zelfs zzp’ers die een kantoor aan huis willen. Door de herbruikbaarheid en de combinatie met zonne-energie zijn ook organisaties werkzaam in derdewereldlanden geïnteresseerd." Zo is er een al samenwerking met een zogenoemde eco-retreat in Panama.

De hotelkamer wordt officieel gelanceerd tijdens Dutch Design Week en is vanaf dat moment ook te koop. "Er zijn er nu acht af, volgende week komen er weer zes of zeven uit de productie." In de toekomst zal het niet alleen bij de hotelkamer blijven. "We willen verder denken, met de focus op Latijns-Amerika. Daar willen we mobiliteitsoplossingen introduceren, zoals elektrisch vervoer of apps om auto’s te delen. Dat kennen ze daar nog niet." Doel is om duurzaamheid hip maken. "Verduurzaming wordt vaak als een probleem gebracht. Wij willen laten zien dat duurzaam ook leuk is en gepaard kan gaan met luxe."

De Hideaway is tijdens Dutch Design Week de hele week te bekijken op het Ketelhuisplein in Eindhoven.