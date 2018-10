De Dutch Design Week (DDW) kiest elk jaar ambassadeurs die hun netwerk inzetten om collega’s te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij tippen dagelijks een evenement waar bezoekers naartoe kunnen.

Ravi Naidoo tipt Burg Giebichenstein: breien en 3D-printen

De Duitse Burg Giebichenstein University Halle is jaarlijks aanwezig op de DDW. Dit jaar hebben jonge afgestudeerden en studenten hun tijd besteed aan het opnieuw bedenken van productieprocessen zoals breien en 3D-printen. Naidoo: "Hier zijn ideeën en overtuigingen omgezet in installaties die op maatschappelijke kwesties reflecteren en bespreken. Alles om je tot nadenken te zetten. En met de focus op jong talent." De producten en projecten die worden tentoongesteld zijn ontwikkeld binnen de afdelingen van Industrieel Ontwerpen, Conceptueel Fashion Design, Textielontwerp en interieurarchitectuur, inclusief kunstwerken uit de keramiek- en sieradenlessen.

Laurens van den Acker tipt Mind the Step: complexe gebouwen van de toekomst

Op de tentoonstelling Mind the Step is te zien hoe onderzoek, vormgeving en technologie kunnen leiden tot ontwerpen voor de toekomst. De expositie is een samenwerking tussen de TU/e en Design United, alle drie de faculteiten Industrial Design zijn vertegenwoordigd. Denk aan ontwerpen op verschillende schaalgrootte: van 'wearables' die in kleding verweven zitten en ons gedrag monitoren of sturen. Of complexe gebouwen en innovatieve stadsuitbreidingen van de toekomst. Van den Acker: "Ervaar een nieuwe wereld waarin hoogwaardig design zichtbaar of onzichtbaar is verweven."

Wendy Plomp tipt Thonik: waarom we ontwerpen

Waarom kleuren, organiseren en vormen we de wereld om ons heen? En waarom noemen we dat een beroep? In het boek 'Why we design' presenteert de grafische ontwerpstudio Thonik elf persoonlijke motivaties achter die vragen. Plomp: "Deze studio heeft al vele veranderingen ondergaan en kan ons antwoorden geven op de vraag waarom we ontwerpen." Van de noodzaak om impact te creëren naar een constante zoektocht naar onafhankelijkheid; van de voordelen van systemen tot de urgentie van het ontwerpvak. 'Why we design' is een mooi voorbeeld van 25 jaar ontwerppraktijk en geeft een bijzondere kijk op de toekomst van grafisch ontwerpen.