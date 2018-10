Op 20 oktober gaat Dutch Design Week van start, een week vol design in alle soorten en maten. Voor wie niet zo goed weet wat dit evenement inhoudt en biedt: een korte introductie.

Elk jaar staat Eindhoven een week lang in het thema van design. Dan vindt het grootste designevenement van Noord-Europa, Dutch Design Week (DDW), plaats in de stad.

Ruim 2.600 ontwerpers presenteren hun werk aan zo'n 335.000 bezoekers die uit binnen- en buitenland komen. De hele stad is het toneel van allerlei evenementen, zoals tentoonstellingen, debatten en lezingen. Ook zijn er de Dutch Design Awards, die worden uitgereikt aan ontwerpers met vernieuwende en baanbrekende projecten.

Wie aan design denkt, komt mogelijk al snel uit bij robots of ingenieuze technologische dingen voor in huis. Maar design is meer dan dat. Ook in sectoren rondom gezondheidszorg, onderwijs, voeding, werk en natuur wordt volop ontworpen; machines en hulpmiddelen, maar ook processen en denkwijzen. Dat is ook allemaal te zien tijdens DDW.

"Dutch design is erg breed", vertelt Martijn Paulen, directeur van Dutch Design Week. "De auto waarin we zitten, de kleren die we dragen, de gebouwen die we zien. Alles is ontworpen. Zelfs het park waar je 's avonds doorheen loopt. Dat willen we laten zien."

'Hoe ga jij dit gebruiken? Daar ligt de uitdaging'

Paulen vindt het gaaf dat ontwerpers heel erg bezig zijn met onze wereld. "Ze zien een vraagstuk of producten die een grote impact op onze wereld hebben, aldus Paulen.

"Vorig jaar won Dave Hakkens het VPRO-programma De toekomstbouwers. Hij startte een wereldwijd netwerk van mensen die willen leren om plasticrecyclemachines te bouwen, volledig open source (met vrije toegang tot de materialen, red.). En dat is nu in volle gang. Allemaal op zijn eigen enthousiasme om de wereld aan te spreken. Dat vind ik mooi."

We hebben de neiging om vanuit technologie te innoveren, zegt Paulen. Soms worden ook dingen gemaakt waar niemand op zit te wachten. "Je moet beginnen bij de mens; waar is echt behoefte aan? We vergeten weleens de vraag te stellen: wat willen we hiermee? Ik vind het gaaf als ontwerpers echt naar de mens kijken en zich afvragen: hoe ga jij dit gebruiken? Daar ligt de uitdaging."

Talentontwikkeling staat al sinds 1998 centraal

DDW vindt zijn oorsprong al in 1998, toen voor het eerst de Dag van het Ontwerp werd georganiseerd door het Vormgeversoverleg. Op die dag kwamen ondernemers en ontwerpers jaarlijks met elkaar in contact. Elk jaar groeide het evenement, waarna in 2002 werd besloten om er een week van te maken: de Week van het Ontwerp. Dit werd met ingang van 2005 de Dutch Design Week.

Centraal in die week staat het ontwikkelen van talent. Daarnaast wordt ontwerpers een podium geboden en de kans gegeven om zich te presenteren aan zowel media als het bedrijfsleven uit binnen- en buitenland. Bezoekers en liefhebbers kunnen op meer dan honderd locaties in Eindhoven zien, ervaren en beleven wat voor projecten er zijn bedacht.

Elk jaar worden er ambassadeurs gekozen die hun netwerk inzetten om collega's verder te helpen. Dit jaar zijn dat Ravi Naidoo (Design Indaba), Wendy Plomp (Dutch Invertuals) en Laurens van den Acker (Renault). Zij zullen gedurende de hele week op NU.nl dagelijks een evenement tippen waar bezoekers heen kunnen.