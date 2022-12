Man filmt tieners die op auto staan te springen en wordt vervolgens hardhandig aangepakt

De politie kon de drie verdachten, een zeventienjarige jongen uit Dordrecht en twee andere tieners zonder vaste woon- of verblijfplaats (15 en 18) niet veel later aanhouden. Bij de aanhouding moest één van de toegesnelde agenten zelf ook een klap incasseren.

Rond 3.30 uur 's nachts werd een bewoner van het Tomadohuis, het appartementencomplex aan de Stationsweg, wakker van 'het geluid alsof er dingen kapot werden gemaakt'. "Ik hoorde wat jolige mensen buiten en ik moest naar het toilet, dus ik dacht: ik kijk even uit het raam om te zien wat er gaande is. Toen zag ik bij de parkeervakken voor het complex een jongen op een motorkap liggen. Twee andere gasten stonden op het dak van diezelfde auto te springen.''

De jongens zagen de politie aan komen rijden en renden verschillende kanten op. "Maar de politie was er met versterking, dus ze zijn snel gepakt.'' Een van de agenten kreeg tijdens die aanhouding zelf ook nog een klap van een van de jongens. "En dat zal mee worden genomen in de aanklacht'', laat de politie de dag na de mishandeling weten.

De mishandelde man, die ook nog eens een flinke hoek in zijn gezicht kreeg en daardoor tegen de vlakte ging, was de bewoner dankbaar voor het belletje naar de politie. "Het was een jonge vent, helemaal onder de schaafplekken en zo. Hij zei dat ik hem had gered.''