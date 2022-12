Brand in bedrijfspand, ook ambulance aanwezig: ‘Kwam flink wat rook vrij'

In het pand van Continental Bakeries aan de Pieter Zeemanweg in Dordrecht heeft woensdagochtend een brand gewoed. Het bedrijvenpand werd snel ontruimd en de brand was relatief snel geblust. Een ambulance kwam ter plaatse om mensen die rook in hadden geademd te controleren.

De brand brak om iets voor 11.30 uur 's ochtends uit in het pand van Continental Bakeries. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse. "Het pand werd snel ontruimd en hoewel de brand snel geblust was, kwam er veel rook vrij", vertelt een brandweerwoordvoerder. Een kwartier na de brandmelding werd daarom een ambulance opgeroepen. "Omdat er mensen rook hadden ingeademd. Zij zijn even gecontroleerd." Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

