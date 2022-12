Theatervoorstelling moet scheiden bespreekbaar maken onder jongeren

Waar gaat 'En de winnaar is...' over?

"Over de impact van scheiden. De voorstelling wordt gespeeld door acht jongeren. Zij komen in joggingpak op en doen een warming-up. Dan klinkt het nummer Eye of the Tiger en springen ze, als ouders, de boksring in. In de kleedkamers daaromheen bespreken zij hun gedachtes en gevoelens over de gebeurtenissen.''