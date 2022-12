Inleveractie voor Oekraïne op 7 plekken in de regio

Bij de hulporganisaties CRR, GAiN, MeHoRo en SHVVC, die actief zijn vanuit Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zorgen vrijwilligers voor de inzameling van goederen én voor het transport naar Oekraïne. "Soms echt tot aan het front. Er zijn al veel transporten geweest, maar de hulporganisaties kunnen nog veel meer hulpgoederen gebruiken", zegt Hans van den Brule, directeur van reinigingsdienst Waardlanden en een van de organisaties die steun geeft aan de vrijwilligers. "Er is onder meer behoefte aan zout, (bak)olie, suiker, bloem, havermout, rijst, pasta, groente-, vlees- en visconserven, tandpasta, tandenborstels, shampoo en zeep."

De 7 inleverpunten zijn in Gorinchem (Boezem 5), Hardinxveld-Giessendam (Schrank 10), Nieuw-Lekkerland (Ambachtsweg 2) en Groot-Ammers (Transportweg 3). Goederen zijn verder in te leveren in Meerkerk (Energieweg 2), Leerdam (Techniekweg 5) en Vianen (Langeweg 6).