Reumapatiënten kunnen voortaan terecht bij RSV Dordrecht voor uurtje zwemmen per week

Recreatie Sport Vereniging Dordrecht & Omstreken, die wekelijks in groepsverband sporten op maat aanbiedt aan 50-plussers, diabetespatiënten en mensen met hart- en vaataandoeningen, gaat ook zwemmen met reumapatiënten. Secretaris Monique Hoorn vertelt.

Hoe is het idee ontstaan om ook met mensen met reuma te sporten?

"Ik hoorde dat de RPV Dordrecht (Reuma Patiëntenvereniging, red.) stopte, omdat deze geen subsidie meer kreeg van de gemeente en RPV Nederland het tijd vond een andere weg in te slaan."

"Online heb ik contact gezocht en is een leuk gesprek ontstaan. Nadat zij, gezien het rendement, met klem benadrukten dat minimaal 23 leden zouden overstappen, heeft R.S.V Dordrecht & Omstreken besloten de training van donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur in het doelgroepenbad van Sportboulevard Dordrecht per 1 januari over te nemen."

Hoe ziet zo'n uur zwemmen eruit?

"In het goed verwarmde bad geeft dezelfde instructeur als bij RPV oefeningen mee. Een vrijwilliger van het Rode Kruis zwemt mee om deelnemers waar nodig te helpen."

In hoeverre is er sprake van sporten op maat wanneer de activiteiten in groepsverband plaatsvinden?

"Zwemmers voorzien ons van medische informatie. Daar houdt de instructeur rekening mee. In het uur geeft die aan welke oefeningen er gedaan kunnen worden. Ook biedt hij of zij een alternatief wanneer een deelnemer iets niet kan."

Hoe kunnen regiogenoten zich hiervoor opgeven?

"Door te mailen naar rsv41deno@gmail.com, inclusief naam en leeftijd. Daarna nemen wij contact op. De contributie is momenteel 14 euro per maand voor veertig weken per jaar één keer per week sporten. Dit kan niet worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar. Zie hartsportdordt.nl voor meer informatie."