Bijna vijftig Dordtse knotplatanen moeten weg, maar krijgen nieuw plekje

Het gaat om 46 knotplatanen die volgens de gemeente niet passen bij de ontwikkeling van een 'Middenzone Gezondheidspark' tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Sportboulevard. De bedoeling is dat hier een nieuwe woonwijk komt met daarbij ook commerciële ruimtes en parkeervoorzieningen. De knotplatanen dragen volgens de gemeente weinig bij aan de biodiversiteit en het knotten maakt de platanen duur in de beheerkosten.

Begin volgend jaar beginnen de werkzaamheden met de verplaatsing van de bomen. De winterperiode is daarvoor geschikt, omdat de groei van de bomen dan stilstaat. Met een informatiebord informeert de gemeente de omgeving dat de bomen weggaan. Er komen volgens de gemeente meer bomen voor terug die beter passen bij het Overkamppark, extra bijdragen aan de gezonde leefomgeving van het Gezondheidspark en de biodiversiteit vergroten.

Het betekent overigens niet dat de bomen langs een andere straat in Dordrecht te zien zullen zijn. Een aantal ervan gaat volgens een woordvoerder van de gemeente naar een inspiratiebos bij een boomkweker. De boomkweker zorgt er volgens de woordvoerder voor dat de andere knotplatanen naar een locatie gaan waar ze beter tot hun recht komen.

Het informatiebord is er deze week geplaatst op initiatief van de Partij voor de Dieren. Die wil dat er bij grote projecten meer in de omgeving wordt gecommuniceerd met inwoners. Wethouder Mark Merx onthulde woensdag het eerst informatiebord, in het bijzijn van Pieter Groenewegen van de Partij voor de Dieren.