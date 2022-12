Twee mannen opgepakt na reeks inbraken in Dordt: ‘Sluiten niet uit dat meer aanhoudingen volgen’

De politie heeft nadat er meerdere inbraken in Dordrecht zijn geweest, twee mannen opgepakt. De verdachten, zelf ook Dordtenaren, zouden in de afgelopen weken op verschillende plekken in de stad hebben ingebroken. Hun rol wordt onderzocht.

Naar aanleiding van de inbraken startte de recherche een onderzoek, waarna de mannen dinsdag opgepakt konden worden. Over waar in Dordrecht de inbraken precies plaatsvonden, laat de politie niets los. "Maar we sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen'', zegt een politiewoordvoerder. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

