Alle nieuwe huizen op de Spuiboulevard krijgen groene daken

Groene daken en groene gevels worden verplicht bij de nieuwe gebouwen aan de Spuiboulevard in Dordrecht. De gemeenteraad heeft voorstellen van de Partij voor de Dieren (PvdD) hierover deze week aangenomen.

De gebouwen langs de Spuiboulevard, van Crownpoint tot en met de Sociale Dienst Drechtsteden, worden de komende jaren grotendeels gesloopt. De sloop van het Belastingkantoor is al aan de gang. De bedoeling is niet alleen dat er veel nieuwbouwwoningen voor in de plaats komen. Ook het Huis voor Stad en Regio, oftewel het nieuwe Stadskantoor, verrijst daar de komende jaren.

Er wordt nog druk getekend aan de ontwerpen van de nieuwbouw. PvdD-fractievoorzitter Pieter Groenewege is blij met het besluit van de gemeenteraad om dak- en gevelgroen verplicht te stellen. "Vaak zien we gevelgroen wel op de ontwerpen, maar leggen ontwikkelaars het niet daadwerkelijk aan. Met deze voorstellen hebben we vastgelegd dat dat wel gebeurt.''

Dat is om meerdere redenen belangrijk, zegt hij. "Groen op gebouwen zorgt voor verkoeling, vangt regenwater op, en het is goed voor de biodiversiteit. En het fleurt de boel natuurlijk ook gewoon op. Toekomstige bewoners van dit gebied komen terecht in een groene oase.'' Het is bovendien de bedoeling dat het groen zo wordt aangelegd dat het weinig onderhoud vergt en dus net zo lang mee kan als het gebouw waarop het is aangebracht.

De raad was bijna unaniem. Alleen de Partij voor de Vrijheid stemde tegen.