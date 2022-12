Revolutionair rakettenschip passeert Dordrecht

Bijzonder transport, woensdagmiddag bij de Grote Kerk in Dordt. Het hagelnieuwe zeeschip Canopée is speciaal gebouwd door scheepswerf Neptune in Hardinxveld-Giessendam om raketten uit de serie Ariane 6 naar de lanceerbasis in Frans-Guyana te brengen.

Zeker zo bijzonder: het schip krijgt vier rechthoekige zeilen met een totaal oppervlak van 1500 vierkante meter. Zodra een dieselmotor het schip op gang gebracht heeft, moeten de zeilen de aandrijving over kunnen nemen. Dat maakt de Canopée vermoedelijk tot het duurzaamste zeevrachtschip ter wereld. De 30 meter hoge masten voor de zeilen moeten nog geplaatst worden. De Canopée maakte haar eerste reis aan de hand van de sleepboot En Avant 7 van rederij Muller uit Dordrecht en de duwboot l'Avenir uit Werkendam. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

