Verontwaardiging over spitstarief fiets bij Qbuzz, vrees voor zwartrijders

Qbuzz kondigde onlangs aan per 1 januari tijdens de spitsuren 5 euro in rekening te brengen bij mensen die de fiets mee willen nemen in de trein. Het gratis vervoer van fietsen was één van de oorzaken van het succes van de Merwedelingelijn, nadat de NS geen brood meer zagen in hun boemeltje. De mogelijkheid is echter zo populair, dat er in de spits vaak niet genoeg ruimte is en fietsende reizigers moeten blijven staan.