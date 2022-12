Personeel van dit bedrijf houdt hun kerstpakket niet zelf, maar geeft het aan de voedselbank

Vorig week werden daarom al 120 pakketten afgeleverd bij de voedselbank in Zwijndrecht. Eind dit jaar worden er ook nog eens 200 kerstpakketten geschonken aan Voedselbank Haarlemmermeer. In de plaats Rijsenhout, onderdeel van Haarlemmermeer, heeft Florensis namelijk ook een vestiging.

Het idee om medewerkers te laten kiezen om het kerstpakket weg te geven, kwam van directiesecretaresse Iris Molenaar. Bijna een derde besloot dat te doen voor mensen die het in deze dure maand extra moeilijk hebben. De directie van het internationaal opererende bedrijf met het hoofdkantoor in Hendrik-Ido-Ambacht verdubbelde vervolgens de schenking.

Het in 1941 onder de naam Hamer Bloemzaden opgerichte familiebedrijf stelt zijn 'milieu- en sociale verantwoordelijkheid uitermate serieus te nemen'. Vandaar dat Florensis bijvoorbeeld bij zijn productielocaties in Afrika verbeteringen ondersteunt op het vlak van gezondheid en educatie. In Nederland ondersteunt de firma diverse goede doelen.