Explosieven-experts in actie op Weeskinderendijk om fles met vloeistof en lont er aan

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is dinsdagavond naar de Weeskinderendijk in Dordrecht getogen nadat iemand een plastic fles met vloeistof en een soort lont had gevonden op straat.

De specialisten van deze dienst bestempelden de fles na onderzoek als een explosief. Het wordt op een veilige plek onschadelijk gemaakt, zo meldt de politie. Het is onduidelijk wie het explosief heeft gemaakt en waarom het opdook op de Weeskinderendijk. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen